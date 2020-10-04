Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 4 Ekim 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 3 Ekim 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 4 ekim verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saat 19.00'dan sonra açıklaması bekleniyor.

3 EKİM DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1211 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868'e çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 14, vefat sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, aktif hasta sayısı 30 bin 762 oldu.

Öte yandan tabloya yeni eklenen haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." ifadesini kullandı.

YERLİ AŞI GELİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesisleri'nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları kaydetti:

"Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz."

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 35 milyona yaklaşırken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 35 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyonu aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 559 bin, Hindistan'da 6 milyon 509 bin, Brezilya'da 4 milyon 882 bin, Rusya'da 1 milyon 204 bine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibarıyla gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Hindistan'da 1069 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'da daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Bugünden itibaren bir hafta süreyle yeniden uygulanacak kısıtlamalar kapsamında başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik ve spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak. Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kalınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.

Gazze Şeridi'nin birçok kentinde, salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan camilerin açılmasına karar verildi.

Danimarka Ulaştırma Otoritesi, salgın nedeniyle iptal edilen uçuşlar için bilet iadesini geciktiren 12 hava yolu şirketine, 1 Aralık’a kadar ödeme yapmaları yönünde süre tanıdı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı özel laboratuvarlardaki fiyat farklılıklarının önüne geçmek amacıyla bireysel olarak talep edilen Kovid-19 PCR testi için tavan fiyatın 900 bin rupiah (yaklaşık 61 dolar) belirlendiğini açıkladı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, vakaların yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletinde özel tedbirler alınacağını duyurarak, alışveriş merkezi, petrol istasyonu ve restoran gibi işletmelerin çalışma saatlerinin sınırlanacağını söyledi.

Arjantin'de, bir günde 14 bin 687 kişide virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 779 bin 689'a çıktı. Ülkede, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Kazakistan'da 6 Ekim'den itibaren ülkeye giriş yapacak yabancılar için yeni kurallar uygulanacağı açıklandı. Yeni kararnameye göre, yurt dışından hava yoluyla gelen yabancılar, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren son 72 saat içinde yapılan belge olmadan ülkeye giremeyecek veya söz konusu belgesi olmayanlar uçağa alınmayacak. Yeni uygulama gereği, ülkeye dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin belgesi olmayan Kazakistan vatandaşları ise test yaptırmak üzere karantinaya alınacak.

Gürcistan'da son 24 saatte 471 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük rakam kaydedildi. Toplam vaka sayısı 7 bin 605’e yükseldi.

Umman hava yolu şirketlerinden Salam Air, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, Kovid-19'a yakalandı.