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4 günlük Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde?

Yılbaşına sayılı günler kala koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı dahil 4 gün sürecek olan kısıtlamalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde detayları paylaşmıştı. Peki 4 günlük Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde? İşte detaylar...

4 günlük Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağının koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacağını duyurdu. Peki 4 günlük Yılbaşı yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı hangi tarihlerde?

4 GÜNLÜK YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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