4'üncü nesil X-Trail e-Power ile geldi 0:00 / 0:00

Nissan Türkiye'de hem e-Power teknolojisini hem de yeni X-Trail modelini satışa sundu.

Otomobili dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunan e-Power, Qashqai ve X-Trail'de satın alınabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, e-Power sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1.5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor.

Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan alıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.

X-Trail'in e-Power versiyonu dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 157 kW (213 PS) güç üretiyor. Qashqai e-Power ise 2 tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte 140kW (190PS) güç üretiyor.

HAFİF HIBRIT MOTOR İLE DE ALINABİLECEK

Dördüncü nesil X-Trail'in e-Power donanımlı versiyonu yanı sıra 1.5 litrelik turbo benzinli modeli de satışa sunuluyor.

120 kW (163PS) ve 300 Nm tork üreten bu motor, gücünü ön tekerleklere Xtronic kademeli sürekli değişken CVT şanzıman ile aktarıyor.

Sadece iki tekerlekten çekişli olarak Türkiye'ye gelen bu versiyonda, 12V hafif hibrit teknolojisi yer alıyor.

YENİ 4X4 SİSTEMİ İLE GELDİ

Nissan'ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da, yeni X-Trail ile tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre, sistem, ön ve arka tork dağılımını optimize etmenin yanı sıra, her dört tekerin viraj alma kuvvetini en üst seviyeye çıkarmak için her birine bağımsız fren kontrolü uyguluyor.

X-Trail'in benzinli motora sahip versiyonu 1 milyon 299 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.

Qashqai e-Power 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, X-Trail e-Power ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.