Japon markadan Türkiye hamlesi

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan her iki isim de, markanın yeni dönemi ve gelecek hedefleri ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Japon markanın D-segment SUV modeli X-Trail'in Türkiye lansmanı kapsamında hem Charbel Abi Ghanem hem de Jordi Vila ile bir araya geldik.

Nissan'ın Türkiye özelinde yaptığı değişimi anlattığımız bu uzun girişin ardından, yapılan değişikliğin perde arkasına ve markanın gelecek hedeflerine bakalım.

Böylece, Nissan Türkiye'nin yeni genel müdürü Charbel Abi Ghanem de, markanın Türkiye’deki satış ve pazarlama operasyonlarını Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila’ya bağlı olarak yürütmeye başladı.

Türkiye'de yeniden yapılanmaya giden şirket, bu kapsamda, Nissan çatısı altında 2012 yılından itibaren farklı görevler üstlenen ve son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem'i, Nisan ayında Nissan Türkiye genel müdürlük görevine getirdi.

Türkiye otomotiv pazarının öngörülemez olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, "İlk defa Türkiye’de bulunuyorum. Bu kadar dalgalı bir pazar görmedim açıkçası" dedi.

Pazardaki değişimleri hızlı bir şekilde cevap vermek istediklerini kaydeden Charbel Abi Ghanem, "ÖTV’nin ne olacağını ya da dövizde dalgalanmanın nasıl olacağını öngöremiyoruz. Öngörülemez olduğu için de öngörmeye çalışmıyoruz. Duruma hızlı ve çevik bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu sayede de yönetilmeyecek şeyleri kontrol altında tutmuş oluyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI'

Nissan Türkiye'nin Avrupa'ya bağlanmasının perde arkasına da değinen Ghanem, bu sayede karar alma süreçlerinin hızlandığını bildirdi.

Charbel Abi Ghanem, "Türkiye’deki müşteri profili Avrupa'ya daha yakın ve alışkanlıkları da Ortadoğulu müşterilere göre daha Avrupalı. Aynı şekilde, Türk müşterilerin teknolojiye adapte olma alışkanlıkları da yine Avrupa'ya daha yakın olduğu için böyle bir karar alındı. Türkiye, Nissan açısından çok önemli bir ülke. Türkiye, Avrupa’nın bir parçası olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde pazar payını artırmak üzere çalışacaklarını kaydeden Ghanem, "Türkiye’de büyümeye odaklandık. Ben şu anda tek bir şeye odaklıyım, o da markanın eski başarılı günlerini geri getirmek. Buna yönelik bir taahhüdüm var benim çünkü" sözleri ile, bir zamanlar SUV segmentinde lider olan markaya eski günlerini yaşatmayı hedeflediğinin altını çizdi.

2015 yılında markanın global çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Nissan Türkiye, 2019 yılında ise Nissan Türkiye'nin eski Genel Müdürü Sinan Özkök döneminde aralarında Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bulunduğu 8 ülkenin yönetim merkezi haline gelmişti.

Bu yapı, Nissan Türkiye'nin Avrupa'ya bağlandığı 2022'nin ilk çeyreğine kadar devam etti.

'BURSA'DA BİZ DE ÜRETİM YAPABİLİRİZ'

Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila ile de, markanın Renault ile 20 yıldan fazladır devam eden tartışmalı ittifakının geleceğini konuştuk.

Vila, her iki şirketin de ittifaktan çekilmeye niyetinin olmadığını belirterek, "İttifaktan her iki taraf da fayda sağlıyor. Ama önümüzdeki dönemde ittifak şekil değiştirebilir. Geçmişte konuşulduğu gibi, iki şirketin birleşmesi ise söz konusu değil" dedi.