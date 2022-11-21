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Haberler Otomobil Japon markadan Türkiye hamlesi
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Nissan'dan Türkiye mesajı: 'Avrupa'nın bir parçası'

Bundan 3 yıl önce 8 ülkenin yönetim merkezi haline gelen Nissan Türkiye, kısa bir süre önce ise sürpriz bir şekilde Avrupa'ya bağlandı. Bu kapsamda Türkiye'de yeniden yapılanmaya giden şirket, Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem'i Türkiye genel müdür olarak atadı. Ghanem ve Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila, markanın 'e-Power' lansmanında Habertürk'e konuştu. Nissan Türkiye’nin Avrupa'ya bağlanmasını değerlendiren Ghanem, "Türkiye, Nissan açısından çok önemli bir ülke ve Avrupa’nın bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’de büyümeye odaklandık" dedi. Villa ise, Nissan'ın ittifak ortağı Renault için üretim yapan Oyak-Renault fabrikasının, ileride Nissan için de üretim yapabileceğinin sinyalini verdi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Japon markadan Türkiye hamlesi

Japon otomobil üreticisi Nissan, son dönemde Türkiye'ye özel bir planı devreye aldı.

Türkiye'de yeniden yapılanmaya giden şirket, bu kapsamda, Nissan çatısı altında 2012 yılından itibaren farklı görevler üstlenen ve son olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem'i, Nisan ayında Nissan Türkiye genel müdürlük görevine getirdi.

Yeniden yapılanma süreci kapsamında Türkiye'nin bağlı olduğu bölgeyi de değiştiren Nissan, Türkiye'yi AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa, Okyanusya) bölgesinin Avrupa divizyonuna bağladı.

Böylece, Nissan Türkiye'nin yeni genel müdürü Charbel Abi Ghanem de, markanın Türkiye’deki satış ve pazarlama operasyonlarını Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila’ya bağlı olarak yürütmeye başladı.

Nissan'ın Türkiye özelinde yaptığı değişimi anlattığımız bu uzun girişin ardından, yapılan değişikliğin perde arkasına ve markanın gelecek hedeflerine bakalım.

'BU KADAR DALGALI BİR PAZAR GÖRMEDİM'

Japon markanın D-segment SUV modeli X-Trail'in Türkiye lansmanı kapsamında hem Charbel Abi Ghanem hem de Jordi Vila ile bir araya geldik.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan her iki isim de, markanın yeni dönemi ve gelecek hedefleri ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Türkiye otomotiv pazarının öngörülemez olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, "İlk defa Türkiye’de bulunuyorum. Bu kadar dalgalı bir pazar görmedim açıkçası" dedi.

Pazardaki değişimleri hızlı bir şekilde cevap vermek istediklerini kaydeden Charbel Abi Ghanem, "ÖTV’nin ne olacağını ya da dövizde dalgalanmanın nasıl olacağını öngöremiyoruz. Öngörülemez olduğu için de öngörmeye çalışmıyoruz. Duruma hızlı ve çevik bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu sayede de yönetilmeyecek şeyleri kontrol altında tutmuş oluyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI'

Nissan Türkiye'nin Avrupa'ya bağlanmasının perde arkasına da değinen Ghanem, bu sayede karar alma süreçlerinin hızlandığını bildirdi.

Charbel Abi Ghanem, "Türkiye’deki müşteri profili Avrupa'ya daha yakın ve alışkanlıkları da Ortadoğulu müşterilere göre daha Avrupalı. Aynı şekilde, Türk müşterilerin teknolojiye adapte olma alışkanlıkları da yine Avrupa'ya daha yakın olduğu için böyle bir karar alındı. Türkiye, Nissan açısından çok önemli bir ülke. Türkiye, Avrupa’nın bir parçası olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde pazar payını artırmak üzere çalışacaklarını kaydeden Ghanem, "Türkiye’de büyümeye odaklandık. Ben şu anda tek bir şeye odaklıyım, o da markanın eski başarılı günlerini geri getirmek. Buna yönelik bir taahhüdüm var benim çünkü" sözleri ile, bir zamanlar SUV segmentinde lider olan markaya eski günlerini yaşatmayı hedeflediğinin altını çizdi.

2015 yılında markanın global çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Nissan Türkiye, 2019 yılında ise Nissan Türkiye'nin eski Genel Müdürü Sinan Özkök döneminde aralarında Fas, Tunus, Sudan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bulunduğu 8 ülkenin yönetim merkezi haline gelmişti.

Bu yapı, Nissan Türkiye'nin Avrupa'ya bağlandığı 2022'nin ilk çeyreğine kadar devam etti.

'BURSA'DA BİZ DE ÜRETİM YAPABİLİRİZ'

Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila ile de, markanın Renault ile 20 yıldan fazladır devam eden tartışmalı ittifakının geleceğini konuştuk.

Vila, her iki şirketin de ittifaktan çekilmeye niyetinin olmadığını belirterek, "İttifaktan her iki taraf da fayda sağlıyor. Ama önümüzdeki dönemde ittifak şekil değiştirebilir. Geçmişte konuşulduğu gibi, iki şirketin birleşmesi ise söz konusu değil" dedi.

Vila'nın bu açıklaması, 1999'dan bu yana devam eden, fakat ittifakın kurucusu Carlos Ghosn'un 2018'de tutuklanmasının ardından krize giren ittifakın yeniden yapılandırılma iddialarını doğrular nitelikte.

Bilindiği gibi, Renault Nissan'da yüzde 43, Nissan ise Renault'ta yüzde 15 oranında ortaklığa sahip. Bu durum Nissan cephesinde rahatsızlık yaratırken, ittifakın geleceği için Renault'un Nissan'daki payını azaltabileceği son dönemde yüksek sesle konuşulur olmuştu.

Jordi Vila'nın açıklamaları ile devam edecek olursak, Nissan'ın İspanyol yöneticisi, Japon markanın gelecek hedeflerinde Türkiye'nin yerine de değindi.

Türkiye pazarının potansiyelinin yüksek olduğunu ve Türkiye'ye önem verdiklerini kaydeden Vila, Bursa'daki Oyak-Renault fabrikaları ile ilgili de bir mesaj verdi.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın yeni stratejisi kapsamında, yeni Mitsubishi Colt'un Renault Clio ile aynı hatta Bursa'da üretileceğini hatırlatan Vila, "Bizim Türkiye'ye doğrudan bir yatırım planımız yok. Fakat, ilerleyen dönemde Nissan da Mitsubishi gibi bir adım atabilir" dedi.

BÖLGELERİ PAYLAŞTILAR

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Mayıs 2020'de rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçtiğini duyurmuştu.

İttifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla "leader-follower" (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilirken, plan doğrultusunda üyelerin her birinin güçlü stratejik kozlarının olduğu bölgelerde ittifaka öncülük edeceği bildirilmişti.

Yeni plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi Motors ittifak içinde lider konumda olacak.

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