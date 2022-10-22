23 yıllık ortaklıkta yeni dönem! 0:00 / 0:00

Eski CEO'su Carlos Ghosn'un görevinden olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından, suların durulmadığı Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda yeni gelişmeler gündeme geldi.

Financial Times'in haberine göre, Renault ve Nissan'ın üst yönetimlerinin değişmesinin ardından yeni bir yola giren ittifakta işerin rayına girmesi için karşılıklı adımlar atılacağı belirtildi.

İttifakın kurulmasında öncü rol üstlenen Renault'un eski CEO'su Carlos Ghosn, 2000'lerin başında attığı adımlar ile Nissan'ı iflastan kurtarmıştı. Bu kapsamda, Fransız Renault, Japon üretici Nissan'da yüzde 43, Nissan da Renault'da yüzde 15 hisseye sahip olmuştu.

Carlos Ghosn'un 2018 yılında vergi kaçırma suçlamasıyla 2018 sonunda Tokyo'da tutuklanmasının ardından başlayan süreçte, Nissan yönetimi zaman zaman Renault ile ortaklığını yeniden yapılandırmayı gündeme getirmiş, fakat görüşmelerde bir sonuç alınamamıştı.

Öyle ki, 2020 başında Nissan cephesinin Renault ile ayrılık için masaya oturması gündeme gelmiş, Nissan'ın Renault'u artık kendisi için yük olarak görmeye başladığı iddia edilmişti.

Nissan'ın, Fransız devletinin Renault hissedarı olarak şirketin yönetiminde söz sahibi olması, 2 şirket arasındaki güç dengelerinin yıllar içinde Renault lehine kayması, ittifakın başlangıcından itibaren kurumsal kültürdeki farklılıklar gibi farklı noktalardan rahatsızlığı bulunuyordu.

İki otomobil üreticisinin, ittifakın tamamen yeniden yapılandırılması ile ortak projeler yürütmek için adımlar atması bekleniyor.

3.6 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Renault'un ise bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç şirketinde, Nissan'ın yer alması için hisse düşürülmesi lehine hareket ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Nissan'ın Renault'un yeni bir stratejinin parçası olarak çıkaracağı elektrikli araç ve yazılım işine yatırım yapmayı da kabul ettiği kaydedildi. Ancak Japon firmanın Renault'un içten yanmalı otomobil işine yatırım yapmayı planlamadığı belirtiliyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, Nissan'ın Renault'un gelecek yıl açıklayacağı yeni elektrikli araç işinin yüzde 15'ini satın alabileceği de edinilen bilgiler arasında.

Anlaşmanın tamamlanması halinde, Renault'un Nisan Micra'nın elektrikli halefini Fransa'da üretebileceği aktarılıyor.

İttifaktaki yeniden yapılandırmanın, Nissan'ın güncel piyasa değeri göz önüne alındığında 3.6 milyar dolarlık bir tutarda gerçekleşeceği öngörülüyor.

YENİ STRETEJİYE GEÇTİLER

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Mayıs 2020'de rekabeti ve kârlılığı destekleyecek yeni bir iş birliği modeline geçtiğini duyurmuştu.

İttifak ortaklarının, ürün ve teknolojilerindeki verimlilik ve rekabetçiliği güçlendirmek amacıyla "leader-follower" (lider-takipçi) ilkesinden faydalanacakları kaydedilirken, ittifak üyelerinin her birinin, güçlü olduğu bölgelerde öncülük ederek, ortakların rekabet gücünü artırmak için çalışacakları bildirilmişti.

Yeni plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi ittifak içinde lider konumda olacak.

Öte yandan, 2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken, Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine ise Renault'un liderlik edecek.

Model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülen yeni plan ile, ittifakın kurucusu ve eski CEO'su Carlos Ghosn'un Renault ile Nissan'ı birleştirme planından vazgeçilmişti.

GHOSN'DAN SONRA 2 CEO DEĞİŞTİRDİLER

1999 yılında Renault ile Nissan'ın ortaklık kurmasına öncülük eden Carlos Ghosn, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de Yönetim Kurulu başkanı oldu. Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve yeniden kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuşmuş oldu.

Ghosn, Nissan'daki görevlerine ek olarak 2005 yılında Renault'un CEO'su ve 2009 yılında da şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Fakat Ghosn'un yolsuzluk suçlamaları ile hem Renault hem de Nissan Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinden alınmasının ardından, her iki şirkette raylar bir türlü yerine oturmadı.

Nissan'da Ghosn'un yerine CEO olarak atanan Hiroto Saikawa'nın, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden haksız kazanç sağladığının ortaya çıkması ile Japon şirket yeni CEO'yu da istifaya sürüklemişti. Saikawa'nın ardından, şirketin bozulan imajını düzeltmesi adına üniversitede din bilimi eğitimi alan Makato Uchida yeni CEO olarak atandı.

Renault cephesinde ise, Ghosn'un eski sağ kolu olan Thierry Bollore yeni CEO olarak 2019 başında göreve başlamıştı. Fakat, Bollore'nin Nissan ile yapılan ittifakın geleceğini riske atacak adımlar atması gerekçesiyle Ekim ayında görevine son verilmişti.

Fransız şirketin finansal direktörü Clotilde Delbos bir süre boyunca geçici olarak CEO koltuğuna otururken, İspanyol otomobil üreticisi Seat'ın eski CEO'su Luca de Meo Renault'un yeni CEO'su olarak Temmuz 2020'de göreve başladı. O dönem yapılan açıklamalarda, Luca de Meo'nun, geçmişteki Toyota tecrübesi sayesinde Japonlar ile iş ilişkisi kurmak adına Renault'a fayda sağlayacağı aktarılmıştı.