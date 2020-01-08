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Japonya'daki ev hapsinden Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn, hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Japonya'da görülen davanın adil olmadığını öne süren Ghosn, Lübnan'a kendini aklamak için kaçtığını kaydetti. Carlos Ghosn, Japon savcıların kendisine vahşice davrandığını ve Nissan'ın kendisini görevden almasına yardımcı olduklarını vurguladı.

Ghosn kaçışı ile ilgili olarak da, "Ya Japonya'da öleceksiniz yada dışarı çıkacaksınız. 17 yıl boyunca hizmet ettiğim ülkede, kendimi esir hissettirdiler" dedi.

Hakkındaki suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren kaçak CEO, Japon otoritelere seslenerek, "Neden soruşturma zamanını uzattılar, neden beni yeniden tutukladılar? Açıklama yapmamı ve gerçekleri ortaya koymamı neden engellediler. 14 ay boyunca beni içerde tutarak inancımı kırmaya ve eşim ile iletişim kurmamam neden izin vermediler" dedi.

Carlos Ghosn, Nissan yönetiminin ve Japon otoritelerin birlikte çalışarak kendisinin ayağını kaydırmak için tuzak kurduklarını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Otomotiv dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın kurucu CEO'su Carlos Ghosn, 19 Kasım 2018 günü Tokyo Havalimanı'na inen özel jetinde sorgulanmasının ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Mart 2019'da, Japonya'da bugüne kadarki en yüksek kefalet tutarı olan 9 milyon karşılığında serbest kalan Ghosn, bir süre sonra ise yeniden tutuklanmış ve ev hapsinde alınmıştı.

Ghosn, 31 Aralık 2019'da ise, Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu adresten filmleri aratmayan bir kaçışa imza attı.

Öyle ki, müzik kutusunun içinde Tokyo'daki evden kaçan Ghosn, hızlı tren ile Osaka'ya gitmiş, oradan MNG'nin filosuna bağlı bir özel jet ile İstanbul'a uçmuş ve son olarak da yine MNG'ye ait başka bir özel jet ile İstanbul'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giriş yapmıştı.

NISSAN'I İFLASTAN KURTARDI

Ghosn'un otomotiv sektöründe tanınması, 1996 yılında Renault'a geçmesi ile başladı.

1999 yılında Renault-Nissan İttifakı'nın kurulmasında öncü olan eski CEO, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı oldu.

Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve şirketi yeniden inşa ederek kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuştu.

2005 yılında Renault'un başkanlığına getirilen Carlos Ghosn, 2016 yılında ise Mitsubishi ile ortaklık yapılmasında etkili oldu. Ghosn, Aralık 2016'da Nissan ve Renault haricinde Mitsubishi Motors'un da yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Görevini kötüye kullanmak, maaşını eksik bildirmek, şirket kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak gibi bir dizi suçlama ile Kasım 2018'de tutuklanan Carlos Ghosn, 2019'un başında ise her üç şirketteki görevlerinden azledildi.