        4 yaşındaki oğlunu boğdu | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki oğlunu boğdu

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gören 33 yaşındaki anne Muhterem İşbilir, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı uyurken yastıkla boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 20:37 Güncelleme: 09.08.2025 - 20:37
        4 yaşındaki oğlunu boğdu
        DHA'nın haberine göre; olay, Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhterem İşbilir, tek çocuğu olan oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı, dün uyuduğu sırada saat 11.00 sıralarında yastıkla boğdu.

        Aynı mahallede oturan Muhterem İşbilir’in annesi dün saat 19.00 sıralarında kızını ziyarete gitti. Kızının, torununu öldürdüğünü gören kadın durumu polise bildirdi. İşbilir, eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi de inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Emniyetteki ifadesinde oğlunu yastıkla boğduğunu itiraf eden İşbilir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Muhterem İşbilir, cezaevine gönderildi. Gebze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Mustafa Hasan Yılmaz’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek İstanbul’da toprağa verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
