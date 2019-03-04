4 yıl önce Suriye'ye kaçan Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: Bebeğimizi de alıp benimle Hollanda'ya dönmesini istiyorum

IŞİD üyesi Yago Riedijk ve Şamima Begüm, 2014 yılında Suriye'de evlenmişti.

4 yıl önce İngiltere'nin başkenti Londra'dan IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden 19 yaşındaki Şamima Begüm'ün örgüt üyesi eşi Yago Riedijk, BBC Orta Doğu Muhabiri Quentin Sommerville'in sorularını yanıtladı.

Hollanda vatandaşı Riedijk, eşi ve yeni doğan bebeklerinin onunla beraber Hollanda'ya dönmesini istediğini söyledi.

IŞİD üyeleri ile beraber Suriye Demokrati Güçleri'nin (SDG) gözaltı merkezinde tutulan Riedijk, örgütten ayrılmak istediğini ancak Hollanda ajanı olmakla suçlanarak işkence gördüğünü öne sürdü.

Riedijk, Hollanda'ya dönse bile 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'15 yaşındaydı ama evlenmek kendi kararıydı'

Şamima Begüm, iki diğer kız öğrenci ile beraber Gatwick Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçmuş, buradan da sınırı geçerek Suriye'ye gitmişti.

O sırada 15 yaşında olan genç kadın, Rakka'da IŞİD militanlarıyla evlendirilmek üzere bekletilen kadınların tutulduğu bir evde kalmaya başladı.

Hollanda'dan IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gelerek sonradan Müslüman olan Riedijk evlenmek için Begüm'ü seçti.

BBC'ye konuşan Riedij, o dönem henüz 15 yaşında olan Begüm'le evlenmiş olmasında ise "bir yanlışlık olmadığını" savundu.

Riedij, "Evet çok gençti ve belki biraz daha beklemeliydim. Ama evlenmek için başvuran oydu ve kendi seçimini yaptı. Ben de onunla evlenmeyi kabul ettim" dedi.

İkili daha sonra IŞİD'in Suriye'deki son kalesi olan Bağuz'a kaçtı.

Begüm, eşinin daha sonra başka bir Suriyeli örgüte teslim olduğunu, kendisinin de Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 39 bin mültecinin kaldığı bir kampa yerleştiğini söylemişti.

Begüm'ün daha önce Riedij'den iki çocuğu daha oldu ama bebekken ikisini de kaybetti. Geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğine hamile kaldı.

Doğum yaptıktan sonra bebeğinin sağlığı için İngiltere'ye dönmek istese de, İngiltere onu vatandaşlıktan çıkardı.

İngiltere, bu kararına Begüm'ün annesi üzerinden Bangladeş vatandaşı olmasını gerekçe gösterirken, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı bunu yalanlayarak Begüm'ü ülkeye almayacaklarını duyurmuştu.

Genç kadının daha sonra kamptan ayrılarak başka bir yere geçtiği belirtildi.

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