Düzceli 40 yıllık bıçak ustası Halil Emül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban keserken sıkıntı yaşamaması için merdiven altı tabir edilen yerlerden bıçak almamaları gerektiğini ve standartlara uygun yerlerde yapılan bıçakları tercih etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

KURBAN ETİNİ KESİNLİKLE POŞETE KOYMAYIN! İŞTE NEDENİ...

İHA'nın haberine göre; Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik başladı. Kesecekleri kurbanlara zarar vermek istemeyen ve işlerini daha sağlıklı yapmak isteyen vatandaşlar, uygun bıçağı bulmak ve ellerindeki bıçakları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk yapmaya başladı. Düzce’nin Camikebir Mahallesi'nde dede mesleği olan bıçakçılık işini 40 yıldır yapan Halil Emül de kurban kesecek olan vatandaşlara uygun bıçağı alma konusunda uyarılarda bulundu. Emül, vatandaşları merdivenaltı tabir edilen yerlerden kalitesiz bıçak almamaları gerektiğini söyledi. Emül ayrıca bıçak biletme ve bıçak alma işinin son güne bırakılmaması gerektiğini, yaşanan yoğunluktan dolayı sıkıntıya düşebileceklerini söyledi.

"ÜSTÜN MADENDEN YAPILMIŞ BIÇAKLAR TERCİH EDİLMELİ"

Vatandaşların kurban keserken sorun yaşamamaları için kaliteli bıçak almaları gerektiğini söyleyen bıçak ustası Halil Emül, "Kurban Bayramında alınacak bıçaklar öncelikle düzgün firmalar tarafından yapılan, merdiven altı tabir edilen yerlerden değil de standartlara uygun yerlerde yapılan bıçakları tercih etmeleri çok doğru olur. Kurban’da hayvana acı çektirmeden kesim yapmak için üstün vasıflı madenden yapılmış bıçaklar tercih edilmeli bunlarda belli şehirlerde Bursa, Trabzon Sürmene, Denizli gibi yerlerde üstün vasıflı çeliklerden yapılan bıçaklar tercih edilmeli. Merdiven altı yerlerden alınan bıçaklarda çalışma esnasında ağızlarında dökülmeler meydana geliyor, çeliklerinin ne olduğu belli olmuyor. Kaliteli çeliklerden üretilmediği için sıkıntı oluyor. Üstün vasıflı çeliklerden üretilen bıçaklarda böyle bir durum söz konusu olmuyor. Kurban kesimi çok rahat oluyor, insanlar işleme konusunda kurban kesme konusunda rahat ediyorlar. Kurban bıçağının nitelikleri çok keskin olmalı ve çok kısa sürede hayvana eziyet vermeden kesebilmeli. İyi bir bıçağın fiyatı ise yaklaşık 40 ile 100 lira arasında değişiyor” dedi.

"KURBAN KESİMİNİ UZMAN KİŞİLER YAPMALI"

Kurban kesimi konusunda da dikkatli olunması gerektiğini ifade eden bıçak ustası Emül, "İşin ehli olanlar kesmeli. Kurban kesimini bu işin uzmanı olan kişiler tarafından yapılması gerekiyor. İnsanların kaza yaşamaması için oluşturulan kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmeleri daha mantıklı olur. Çünkü oralarda uzman ekipler var. Kesimi gerçekleştiren insanlar kaza riski olmadan kurbanı kesiyorlar. Her zaman bayramın birinci günü acil servisler dolup taşıyor” diye konuştu.