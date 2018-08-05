Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı öncesinde belediyeler tarafından kurban satış ve kesim yerlerinin belirlendiğini ve kurbanlık satışının başladığını açıkladı.

Geçen yıl Türkiye genelinde 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını belirten Osman Yardımcı, bu yıl 1 milyonun üstünde büyükbaş, 3,5- 4 milyon da küçükbaş hayvanın pazarlara çıktığını, 950 bin büyükbaş, 3- 3,5 milyon küçükbaş kurban kesimini tahmin ettiklerini söyledi.

Yardımcı, hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvan sıkıntısı olmadığını, 'kurban az' söyleminin doğru olmadığını kaydetti.

KURBAN ETİ DİNLENDİRİLMELİ

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT!

Yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi düzeyde etin çöpe gittiğine dikkat çeken Osman Yardımcı, kurban kesimi ve kesimden sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılarda bulundu. Vatandaşların kurbanlarını daha sağlıklı, hijyenik ortamlarda kesebilmesi ve sokak araları, caddelerde kötü görüntülerin oluşmaması için belediyelerce belirlenen kurban kesim alanlarının kullanılması gerektiğini söyleyen Yardımcı, “Bu dini bir vecibedir. Sağlıklı olacak, kulağı kesik, boynuzu kırık olmayacak. Ağzından salya akmayacak, yaşını doldurmuş olacak" dedi.

SAKIN KUYRUK YAĞI KULLANMAYIN ÇÜNKÜ...

ET ZAYİATI YÜZDE 25

Kurban kesildikten sonra parçalanması ve muhafazasındaki yanlış uygulamalar nedeniyle bir önceki sene yüzde 40 zayiat varken, geçen yıl bu oranın yüzde 25'e düştüğünü açıklayan Yardımcı, “Eti işletmek için bize getiriyor hanımefendiler ve görüyoruz. Kurbanı kestirdikten sonra poşete koyup, ağzını bağlayıp, dolaba atmış. Bu çok yanlış, sıcak et yanar, yandığında yeşerme yapar ve bozulur. Bu et insanı zehirler. Türkiye çapında tüm kasapların dükkanları açık olacak ve vatandaşımızın etleri zayi olmadan nasıl işleneceği konusunda kasaplara götürsünler. Üç kuruştan kaçmasınlar, çünkü bu milli bir servet. Toplu kesim merkezlerimizde kasaplar görev yapacak. Küçükbaş 80-100 lira, büyükbaş ise 350-400 lira kesim fiyatları" dedi.

SAKIN KUYRUK YAĞI KULLANMAYIN ÇÜNKÜ...

'KESİNLİKLE ETİ POŞETE KOYMAYIN'

Kurban kesildikten sonra kuyruk, gerdanlık, ikişer kol, but, döş ve pirzola şeklinde ayrılması gerektiğini anlatan Yardımcı, “Ya gölge bir yere ya da klimalı veya serin bir odaya sininin üzerine serilmeli ve üzeri ince bir tülbentle örtülmeli. En az bir saat dinlendirdikten sonra poşete koymadan, olduğu gibi dolaba konulması gerekiyor. Kestikten hemen sonra da kasaba götürebilirler. Kasaplar zaten bayram nedeniyle tezgahlarını boş tutuyor ve isme göre gerekli dinlendirmeyi yaptıktan sonra eti işliyor. Kasaplarda işleme fiyatları 3 lira, kıyma çekimi 2 lira. Yeni çıkan yasayla sokak kenarlarında kasap olmayan kişiler artık et çekemez. Bunun cezası var" dedi.