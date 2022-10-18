41 madencinin şehit olduğu ocakta son durum!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan ve 41 madencinin şehit olmasıyla sonuçlanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için çalışma yürütülüyor.

AA'da yer alan habere göre ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatıldı.

Betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için köpük barajıyla kaplanıyor.

GAZ ÖLÇÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak içerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

TEKNİK CİHAZLARA EL KONULDU

Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu. 6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; dün akşam itibarıyla aralarında 16.00-24.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yer altı ve yer üstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi, alınmaya başlandı.

ÇALIŞANLARIN İFADESİ ALINIYOR

Çalışanların ifadeleri, adliyede veya işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk görevlileri ile gidilerek, tamamlanacak.