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42. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni 18 Nisan Salı gecesi İstanbul'da yapıldı. Törende Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini kazananlar açıklandı.

Ödül töreninde ayrıca Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri, Genç Usta Ödülü, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri takdim edildi.

ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yönetmen João Canijo başkanlığındaki 42. İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma jürisinde yapımcı Dora Bouchoucha, yönetmen Teona Strugar Mitevska, yönetmen Alexandre O. Philippe ve oyuncu Maeve Jinkings yer aldı.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen 10 film yarıştı. Altın Lale'yi bu yıl, Houman Seyyedi'nin yönettiği Jang-e jahani sevom / World War III / Üçüncü Dünya Savaşı kazandı. Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu Kurumsal İletişim ve Doktor Nejat Eczacıbaşı Vakfı Direktörü İlkay Yıldırım Akalın takdim etti.

Uluslararası Yarışma'da Jüri Özel Ödülü, Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk'un yönettiği Pamfir adlı filme verildi. Ödülü filmin oyuncusu Oleksandr Yatsentyuk aldı.

Uluslararası Yarışma'da Atlantic Bar filmine Mansiyon verildi. Ödülü filmin yönetmeni Fanny Molins aldı.

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle desteklenen Uluslararası Yarışma'da, büyük ödül Altın Lale'yi kazanan yönetmen 10.000 Avro, filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firma 150.000 TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmeni ise 5.000 Avro ile ödüllendiriliyor.

ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, yapımı 2022-2023 sezonunda tamamlanan 11 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisinin başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlendi. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner.

Ulusal Yarışma kapsamında En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül verildi.

Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen Altın Lale'yi Ayşe Polat'ın yönettiği Im Toten Winkel / Kör Noktada kazandı. Ödülü filmin yapımcısı Mehmet Aktaş'a jüri başkanı yönetmen Emin Alper takdim etti. Ulusal Yarışma'da Altın Lale Ödülü İKSV tarafından 250 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Fikret Reyhan'ın yönettiği Cam Perde layık görüldü. Geçen yılın kazananı Ali Kemal Güven'in açıkladığı ödül, Sami Kariyo tarafından takdim edildi. Jüri Özel Ödülü, Kariyo & Ababay Vakfı tarafından 150 bin TL para ödülüyle destekleniyor. Ödül filmin yapımcısı ve yönetmeni arasında eşit bölüşülüyor.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü, Ayna Ayna filmiyle Belmin Söylemez kazandı. Geçtiğimiz yılın kazananı yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk tarafından sunuldu. En İyi Yönetmen Ödülü, 75 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Ayna Ayna filmindeki rolüyle Manolya Maya, Şenay Aydın, Laçin Ceylan'ın oldu. Ödülü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülü 15 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Cam Perde filmindeki rolüyle Alper Çankaya'nın oldu. Ödülü oyuncu Farah Zeynep Abdullah takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu ödülü 15 bin TL para ödülü ile destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü'nü Kör Noktada filminin senaristi Ayşe Polat kazandı. Yazar Seray Şahiner'in açıkladığı ödülü, Alametifarika Kurucu Ortak ve Tasarım Direktörü Uğurcan Ataoğlu takdim etti. En İyi Senaryo Ödülü Alamet Holistic tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Bir Tutam Karanfil filmiyle Barış Aygen'e verildi. A. Emre Tanyıldız'ın açıkladığı Ulusal Yarışma En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü Hüseyin Şemdinoğlu tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Kurgu Ödülü Kör Noktada filmiyle Serhad Mutlu ve Jörg Volkmar'e verildi. Ödülü BMI Business School Akademik Direktörü Emirhan Altunkaya takdim etti. Aylin Zoi Tinel'in açıkladığı En iyi Kurgu Ödülü BMI Business School tarafından 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü Iguana Tokyo filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven kazandı. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Özgün Müzik Ödülü Iguana Tokyo filmiyle Kazuya Nagaya, Sound Walk Collective'in oldu. Ödülü yönetmen Burak Çevik takdim etti. En İyi Özgün Müzik Ödülü 15 bin TL para ödülüyle destekleniyor.

Jüri ayrıca Umut Subaşı'nın yönettiği Sanki Her Şey Biraz Felaket'e Mansiyon vermeyi uygun gördü.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer aldı. Jüri üyeleri, yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl.

En İyi Kısa Film Ödülü’nü Aram Dildar’ın yönettiği Navnîşan / Adres kazandı.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Charles Emir Richards’ın yönettiği Suriyeli Kozmonot adlı filme Mansiyon verildi.

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

Türkiye’de belgesel sinemacılığa uzun yıllardır katkıda bulunan İstanbul Film Festivali’nin, belgesel üretimini ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 8 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışma Jürisi’nde yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü, Somnur Vardar’ın yönettiği Boşlukta filmine verildi. Ödülü, Ulusal Belgesel Yarışması Jürisi takdim etti. En İyi Belgesel Ödülü 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Düet’e Mansiyon verildi. Ödülü filmin yönetmenleri İdil Akkuş ile Ekin İlkbağ aldı.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

İstanbul Film Festivali’nde, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına En İyi İlk Film Ödülü veriliyor. Bu yıl, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne Türkiye yapımı dört kurmaca ilk film aday oldu. Jüride Berlin Uluslararası Film Festivali idari direktörü Mariëtte Rissenbeek, yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın ve yönetmen Nazlı Elif Durlu yer aldı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Bars filminin yönetmeni Orçun Köksal, İKSV Lale Kart üyelerinin desteğiyle 40.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Nazlı Elif Durlu’nun açıkladığı ödülü İKSV Lale Kart üyesi Faruk Buyru takdim etti.

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI İstanbul Film Festivali kapsamında Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması kategorilerinde üç ödül veriyor. Başkanlığını Klaus Eder’in yaptığı FIPRESCI jürisinde Bojidar Manov, Ekrem Buğra Büte, Marietta Steinhart, Jose Solís ve Yeşim Burul yer aldı.

Uluslararası Yarışma’da Jung July’ın yönettiği Next Sohee / Da-eum-so-hee / Sıradaki Kız “kapitalizm baskısı altındaki gençlerin maruz bırakıldıkları sistematik yozlaşma ve istismara sert, içgörülü ve şefkatli bir bakış sunduğu” için FIPRESCI ödülüne layık bulundu.

Ulusal Yarışma’da Ayşe Polat’ın yönettiği Im Toten Winkel / Kör Noktada “insanların gündelik davranışlarındaki ahlaki çatışmaya ve en önemli kişisel değerlerine odaklandığı için” FIPRESCI ödülüne layık bulundu.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Fırat Yücel’in yönettiği 8 Mart 2020: Bir Günce “Beklenmedik görme biçimlerindeki belgesel özünü keşfettiği ve insanların politik bilincini yansıtma şekli için…” FIPRESCI ödülüne layık bulundu.

GENÇ USTA ÖDÜLÜ

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar bölümündeki 15 film, bu yıl yine 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Festivalin bu yılki üyelerinde Malik Badalov, Aşkım Berberoğlu, Fidan Çaça, Kaan Kavas, Fikret Başar Kaya, Sude Özçalı ve Elif Melisa Özhan yer aldı.

Genç Usta Ödülü’nü Sígurno mjesto / Safe Place / Güvenli Bir Yer filmiyle Juraj Lerotić kazandı. Genç Usta ödülü 3.000 avro para ödülüyle destekleniyor.