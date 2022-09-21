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Darüşşafaka, eğitim için İstanbul Maratonu’nda koşmaya davet ediyor

44. İstanbul Maratonu'nda, Darüşşafaka Cemiyeti için koşacak eğitim sevdalıları aranıyor! Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na başlayan 150 öğrencinin eğitim giderlerine kaynak yaratmayı hedefleyen Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimle yaşamları değiştirmek isteyenleri, "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" isimli kampanyası için koşmaya davet ediyor

Darüşşafaka, eğitim için İstanbul Maratonu’nda koşmaya davet ediyor

6 Kasım Pazar günü fiziksel olarak gerçekleşecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Son başvuru günü 17 Ekim olan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip 44. İstanbul Maratonu; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.

44. İstanbul Maratonu'nda Darüşşafaka için koşacak eğitim sevdalıları, 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olacak...

Darüşşafaka Cemiyeti; 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine kaynak sağlıyor. Cemiyetin bu yılki hedefi gönüllü koşucularıyla birlikte Darüşşafaka'da ortaokul eğitimine başlayan 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olmak.

Bu yıl 11. sınıfta okuyan 11 Darüşşafaka Lisesi öğrencisi de kendilerinden sonra eğitime devam edecek kardeşlerine "Eğitimde Fırsat Eşitliği"nde destek sağlamak amacıyla maratona katılacak.

"SÖZ KONUSU EĞİTİMSE YARDIMA KOŞARIZ"

Türkiye'nin eğitim neferine katkı sağlamak isteyenlerin, İstanbul Maratonu'na kaydolduktan sonra bağış kampanyası başlatmak ve çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplamak için Adım Adım platformuna üye olmaları gerekiyor.

Adım Adım ailesine katılmak içinse İyilik Peşinde Koş Platformu'nda profil açmak, sonrasında Darüşşafaka Cemiyeti'nin "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" projesini seçerek 24 Ekim – 31 Kasım günleri arasında bağış kampanyasına destek sağlamak mümkün.

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