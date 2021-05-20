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45 bin 500 yıl öncesine ait resim iklim değişikliği kurbanı oldu

Araştırmacılar, Endonezya'daki 45 bin 500 yıl önce çizilen dünyanın en eski yaban domuzu resminin iklim değişikliği nedeniyle zarar görerek yok olmaya yüz tuttuğunu açıkladı

45 bin 500 yıl öncesine ait resim iklim değişikliği kurbanı oldu
DHA

Dünyayı tehdit altına alan iklim değişikliği riski her geçen gün artıyor.

DHA'nın haberine göre son olarak Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 45 bin 500 yıl önce çizilmiş olan bir yaban domuzu resminin iklim değişikliği sebebiyle yok olmaya başladığı açıklandı.

Griffith Sosyal ve Kültürel Araştırma Merkezi'nden Dr. Jillian Huntley basın açıklamasında "(Bu sanat eserleri) gözlerimizin önünde yok oluyor" dedi.

Bölgedeki av sahnelerini ve doğaüstü varlıkları tasvir eden diğer mağara motiflerinin de sıcaklık arttıkça daha hızlı yok olduğu ifade edildi.

Bilimsel bulgular, paha biçilmez sanatı korumak için daha çok şey yapılması gerektiğine işaret etti.

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