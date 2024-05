47/1-c trafik cezası nedir? 47/1-c trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024

İnternet üzerinde birçok kişi 47/1- c trafik cezasının kapsamını ve yaptırım tutarını merak eder. Trafik işaretleri ve kurallarından birini ifade eden bu madde, sürücülerin ve diğer vatandaşların güvenliğini sağlamak için düzenlenmiştir. Ayrıca bu, trafiğin düzenli bir şekilde akması için de hayati önem içerir. Bu yazıda 47/1- c maddesiyle ilgili tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz…

47/1- C TRAFİK CEZASI NEDİR?

Aklınızdan “47/1-c trafik cezası nedir?” sorusu geçiyor olabilir. 47/1- c trafik cezası, sürücülerin tüm trafik işaretlerine, levhalarına ve cihazlarına uyması gerektiğini belirten bir maddedir. Trafik kurallarına uymak, yalnızca ceza alma riski olan sürücünün değil trafikteki tüm vatandaşların sorumluluğudur. Ancak 47/1- c maddesi kapsamında olan trafik işaret, levha ve cihazlarına uyma, trafiğin akışı ve insanların güvenliği için oldukça önemlidir. Bu, yalnızca cezadan kaçınmak için değil, can ve mal kayıplarını önlemek için kritik öneme sahiptir.

Trafik levha, işaret ve cihazlarından biri olan kırmızı ışık vatandaşların üzerine en çok ceza aldığı konulardan biridir. Kırmızı ışığın amacı, olası kazaları önlemek ve trafik akışının olması gerektiği şekilde gerçekleşmesi için koyulmuş bir trafik ibaresidir. Bu kuralı ihlal eden sürücüler, kendisiyle birlikte hem diğer sürücülerin hem de yayaların güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenle bu kuralı ihlal edenler için bir miktar para cezası belirlenmiştir. 47/1- C TRAFİK CEZASI KAÇ TL?

Peki 47/1-c trafik cezası kaç TL? Söz konusu ceza, yenilenmiş haliyle 690 TL’dir. %25 indirimli olması için erken ödenmesi gerekir. Erken ödeme durumunda bu tutara %25 oranında indirim uygulanır ve ödenecek tutar 517,50 TL’ye düşer. 47/1- C TRAFİK CEZASI 2024 İTİRAZ SÜRECİ 47/1-c trafik cezası 2024 yılında güncellenerek vatandaşa sunulmuştur. Bu cezanın tebligatının evinize gelmesi durumunda herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız uygun yerlere dilekçe yaparak itiraz başvurusu yapabilirsiniz. İtiraz için cezanın size ulaştığı tarihten itibaren başlayan 15 günü kullanmalı ve bu süreyi geçirmemelisiniz. Süreç, dilekçeyle başladığından zamanın iyi kullanılması önem arz eder. İtiraz için gereken belgeler ise aşağıda derlenmiştir;

47/1-C trafik cezası fotokopisi

47/1-C trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

İtirazı destekleyici somut delil belgeleri (varsa) Yukarıda verilen belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde sunulmasıyla itirazın başarılı olma ihtimali daha da artar. İlgili mahkeme tarafından değerlendirilen itiraz süreci, haklı bulunma durumunda cezanın iptaliyle sonuçlanabilir. Ancak bu kesin değildir, buna ilgili mahkeme karar verir. 47/1- C CEZA PUANI KAÇ? Sürücüler, herhangi bir ihlal yaptıklarında ceza alırlar ve bu noktada ceza puanları öne çıkar. Bir sürücünün aynı yıl içinde ceza puanının 100’e ulaşması hâlinde ehliyetine el konulabilir. 100’e yaklaşan cezalarda ise kişinin sürücü belgesi askıya alınabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre 47/1- c maddeli cezayı alanlara uygulanacak ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir. Ceza puanınızın kaç olduğunu öğrenmek için e-Devlet kapısını kullanabilirsiniz. Adımlar;