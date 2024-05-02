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        Haberler Dış Yazar 48/5 trafik cezası nedir? Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        48/5 trafik cezası nedir? Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        48/5 koduyla bilinen trafik cezası son dönemlerde sıklıkla araştırılır. 2024 yılında uygulanan cezalar arasında bulunan bu ceza, sürücünün kendisi ve diğer sürücülerin ve yayaların hayatını doğrudan riske atması nedeniyle ihmalkarlığa izin vermeyen bir cezadır. Bu düzenleme, toplumun mal ve can güvenliğini ön plana alır. 48/5 trafik cezası ihmal kapsamı nedir? 48/5 trafik cezası kaç TL, itiraz şartları neler? Detayları yazıda bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:16
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        48/5 trafik cezası nedir?
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        Trafik cezaları, araç sahiplerinin ya da sürücülerin doğrudan aldığı ve ödemekle yükümlü olduğu yaptırımlardır. Trafikte ihmalkarlık yapan sürücü ve araç sahiplerine uygulanan yaptırımlardan en bilineni idari para cezalarıdır. Bu nedenle birçok vatandaş ceza tutarlarını ve bu tutarların nereye yatırılacağı üzerine araştırma yapar. Peki 48/5 trafik cezası kapsamı ne, ödemesi nereye yapılıyor? İşte detaylar…

        48/5 TRAFİK CEZASI NEDİR?

        Aklınızdan “48/5 trafik cezası nedir?” sorusu geçiyor olabilir. Toplumun mal ve can güvenliği üzerinde büyük tehdit oluşturan birçok konu vardır. Bunların en çok dikkat çekeni ise alkollü araç kullanımıdır. 48/5 kodlu trafik cezası, kişilerin alkollü araç kullanımını caydırmayı amaçlar. Bir kişi alkollü araç kullandığında ve bu durum tespit edildiğinde kişiye idari para cezası uygulanır.

        Alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında da merak edilmeye devam eder. Söz konusu cezanın yaptırımı oldukça büyük bir niteliğe sahiptir. Çünkü alkollü araç kullanımı, önlemi alınmadığında yoldaki sürücülerin güvenliği açısından büyük bir risk yaratır. Bu suçu işleyen sürücülere ve araç sahiplerine yaptırım uygulanmadığında durumun devamlılığı riski vardır. Alkol problemi, oluşacak trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biridir.

        48/5 TRAFİK CEZASI NE KADAR?

        Alkollü araç kullanma cezası ne kadar?” sorusunu merak eden birçok kullanıcı vardır. Bu sorunun yanıtı için tek bir rakam verilmez. Sürücülerin alkollü araç kullanması hâlinde uygulanan cezaların miktarı farklılık gösterilir. 48/5 trafik cezası türü için belirlenen cezalar aşağıda sıralanmıştır;

        • İlk kez yakalanmada: 6.439 TL. Bu cezanın 15 gün içinde erken ödeme kapsamında yatırılması durumunda %25 indirim uygulanır ve tutar 4.829,25 TL olur.
        • İkinci yakalanmada: 8.075 TL. Alkollü araç kullanımında ikinci yakalanmada 15 gün içinde erken ödeme yapılırsa %25 indirim uygulanır ve tutar 6.056,25 TL olur.
        • Üçüncü yakalanmada: 12.977 TL. Üçüncü yakalanma hâlinde eve gelen tebligat gününde başlangıçlı 15 gün içinde ödenen cezalarda %25 indirim uygulanır ve tutar 9.732,25 TL’ye iner.

        Bu noktada “48/5 trafik cezası ne kadar?” sorusunun yanıtı için yukarıdaki rakamlar verilebilir. Ek olarak 48/5 trafik cezasıyla yaptırım alan sürücülerin ehliyetine 20 puan ceza da girilir.

        48/5 TRAFİK CEZASI 2024 İTİRAZ KOŞULU NEDİR?

        48/5 trafik cezası 2024 itibarıyla belirli koşullarda sunulur. Başlangıç koşulu ise itirazın eve gelen tebligat gününden başlayarak 15 günü içermesidir. Yani 15 günün geçtiği durumlarda itiraz hakkı olmaz. Tebligattan sonraki 15 gün içinde itiraz yapılmak istendiğinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılması gerekir. Bu noktada itiraz dilekçesi hazırlamalısınız. Dilerseniz bu noktada bir avukattan destek alarak ona vekalet verebilir ve dilekçeyi avukatınızın vermesini sağlayabilirsiniz. Dilekçenin yanı sıra aşağıdaki belgelerin de ilgili noktalara sunulması gerekir;

        • Trafik karar tutanağının fotokopisi
        • Sürücünün kimlik ve ehliyet fotokopisi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

        Söz konusu belgeler, yapılan itirazın değerlendirilmesi noktasında mahkemenin yararlandığı belgelerdir ve itiraz dilekçesinin olumlu olarak kabul edilmesinde önemli rol oynarlar. Ancak itiraz sürecinin olumlu olup olmadığına mahkeme karar verir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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