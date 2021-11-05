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5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Bu hafta Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde birinci olan isim merak ediliyor. 5 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Gelinim Mutfakta Haftanın birincisi kim oldu, altınları kim aldı?

5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da 5 Kasım Cuma günü sonuçları merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta takipçilerinin merakla araştırdığı 5 Kasım Gelinim Mutfakta sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım 2021'de yayınlanan 795. Bölümde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Havvanur Karabuğday-Tülay Oytun ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit çiftleri final yemeğini yapmak için mutfağa girdi.

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim Havvanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 5 Kasım Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Havvanur oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim belli oldu. Altın bilezikler bu hafta Aslıhan'a gitti.

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