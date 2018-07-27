Asırlardır bostan olarak kullanılan yerlerin altında çıktı

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yapılan kazı çalışmaları esnasında asırlardır bostan olarak kullanılan yerlerin altında 5 katlı 100'e yakın mağara bulundu.
ONLARCA MAĞARA ORTAYA ÇIKTI
12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'te tarihi yapıların yeni yerleşim yerine taşınması için çalışmalar devam ederken, taşıma işleminde kullanılacak yolların yapılması için hafriyat kazısı yapılan yerlerden adeta tarih fışkırıyor. Ilısu baraj gölü altında kalacak Hasankeyf'te bazı tarihi eserler yeni yerleşim yerine taşınacak. Bu eserlerin taşınacağı Dicle nehri havzasındaki bölümlere taş dolgu kullanılarak yeni yollar inşa ediliyor. Bulut Kutlu'nun haberine göre çalışmaları yürüten firma tarafından yapılan hafriyat kazılarında 100'e yakın yeni mağara ortaya çıktı. İlçe merkezinin üst kısımlarında bulunan Saha Mahallesi'ndeki Çıkmaz Vadi'de yapılan kazılarda toprak altından çıkan mağaralar dikkat çekti.
KEMİK VE ÇÖMLEK PARÇALARI BULUNDU
Kazıların devam ettiği bölge tel örgülerle çevrilirken çalışanlar dışında kimsenin içeri girmesine izin verilmiyor. İş makineleriyle yapılan kazılarda ilk kez gün yüzüne çıkan mağaraların duvarlarında kabartma figürler dikkat çekerken, bazı bölgelerde insan kemiklerine benzeyen kemiklerin yanı sıra, pişmiş çömlek parçaları da bulundu. Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan, yeni ortaya çıkarılan mağaraların inceleme dahi yapılmadan sular altında kalacağını belirterek, "Binlerce yıllık mağaralar kepçelerle tahrip ediliyor. Bu kadar önemli bir yer için UNESCO'dan bir açıklama bile yapılmıyor. Bu manzarayı görünce içimiz acıyor" diye konuştu.
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