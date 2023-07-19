Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 kişinin ölümüne yol açan sürücünün savcılık ifadesi ortaya çıktı!

        Arkasından gelen aracı suçladı! 5 kişinin ölümüne yol açan sürücünün savcılık ifadesi ortaya çıktı

        İzmir'deki makas dehşetinde 5 kişinin ölümüne yol açan Yusuf İslam Koçak adlı zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada kaza yapan otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini de öne sürdü. Şüphelinin, kazadan sonra bir mobilyacılar sitesine girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de anlaşıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 kişinin ölümüne yol açan sürücünün savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Menderes ilçesinde 5 ölümlü kazaya yol açan sürücü Yusuf İslam Koçak'ın (19) savcılık ifadesi ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak istediğini ve bu sırada arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan çarptığını söyledi.

        Koçak, ayrıca kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini öne sürdü.

        Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 23 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer ile oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüsteki Mustafa Kemal Karaca da kurtarılamadı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        REKLAM

        TÜM KUSUR HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDE

        Bu arada kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.

        Otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı. Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.

        KAZA SONRASI SİTE GİRİŞİNDE BEKLEMİŞ

        Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın, savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini de öne sürdü.

        Öte yandan Yusuf İslam Koçak'ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Bu sırada sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip, plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntülerindekiyle aynı olduğunu görünce de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi.

        Makas faciası! Karşı şeride geçti... 5 ölü, 20 yaralı
        Makas faciası! Karşı şeride geçti... 5 ölü, 20 yaralı Haberi Görüntüle
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!
        İstanbul'da balkona çıkan kadın korku dolu anlar yaşadı!
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Kalabalığa kabusu yaşattı
        AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Kalabalığa kabusu yaşattı
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Prof. Kadıoğlu anlattı: Isınmaya karşı albedo
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Memurlar emekliliği beklemeye aldı
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        Polonya ile Almanya arasında 'çöp' gerginliği
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Vergiler doları, faizler konutu neden tetikliyor?
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        İsrail'de gergin gece!
        İsrail'de gergin gece!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!