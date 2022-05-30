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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 milyon TL'lik 'bungalov tatili' vurgunu!
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5 milyon TL'lik 'bungalov tatili' vurgunu: 6 gözaltı

Sakarya'daki bungalovların fotoğraflarını internette paylaşıp, sahte satış yaparak 5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

5 milyon TL'lik 'bungalov tatili' vurgunu!
5 milyon TL'lik 'bungalov tatili' vurgunu!
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DHA

İnternetten bungalov tatili satın alan bazı kişiler, dolandırıcılık iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bungalovların fotoğraflarını paylaşıp, satış yapan ve konum olarak da Sapanca'daki boş araziyi gösteren 6 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 20 kentte yaşayan 160 kişinin dolandırıldığını belirledi. Dolandırılanlar arasında, kanser hastası eşini tatil götürmek isteyen ya da Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifinde bulunacakların da olduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca elde ettikleri 5 milyon TL'yi eğlence mekanlarında harcadıkları tespit edildi.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, A.Ç., E.Ç., B.C., F.A., K.K. ve U.A. gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., cezaevine gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

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