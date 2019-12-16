AA

AA'nın yerel medyadan aktardığı habere göre, son olarak Amerikalı Joe Lawrance Walreven, avlanma lisansı için 140 bin dolar ödeyerek ülkenin kuzeyindeki Çitral kentinde markhor avladı.

Yaklaşık 1 metre 22 santim uzunluğunda boynuzu bulunan keçiyi avlayan 82 yaşındaki Walreven, ülkede bir yıl içinde markhor avlayan beşinci Amerikalı oldu.

Ülke, son bir yılda avlanan 5 markhor için verdiği lisanslardan 555 bin dolar kazandı.

Şubat ayında bir başka Amerikalı Bryan Kinsel Harlan, av izni için 110 bin dolar ödemiş ve 1 metre 4 santim uzunluğunda boynuzu bulunan bir markhor avlamıştı.

PAKİSTAN'IN SEMBOLÜ

Amerikalılar Pakistan'a markhor dışında mavi koyun ve Alp dağ keçisi avlamak için de geliyor.

Pakistan'ın milli sembollerinden olan markhor avı için ülkede yılda sadece 12 izin belgesi düzenleniyor.

En nadir bulunan Astor markhor türü için avcılar 100 bin doların üzerinde ücret ödüyor.

Kazanılan paranın yüzde 80'i lisans alınan bölgelerdeki kalkınma için kullanılıyor.

Pakistan, Afganistan ve Tacikistan'ın çabalarıyla nüfusu yüzde 20 artan markhor, Pakistan'da 2015 yılında türü tehlikede olan canlılar listesinden de çıkarılmıştı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerine göre, dünya genelinde burma boynuzlu keçi sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.