50 Cent aşırı sıcak hava nedeniyle konserini erteledi: Herkes için tehlikeli - Magazin haberleri

50 Cent aşırı sıcak hava nedeniyle konserini erteledi: Herkes için tehlikeli - Magazin haberleri

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Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent, aşırı yüksek hava sıcaklarından hem kendini hem de hayranlarını korumak için konserini iptal etti.