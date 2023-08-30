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        Haberler Dünyadan 50 Cent aşırı sıcak hava nedeniyle konserini erteledi: Herkes için tehlikeli - Magazin haberleri

        50 Cent aşırı sıcak hava nedeniyle konserini erteledi

        ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'teki aşırı sıcak hava nedeniyle rapçi 50 Cent konserini ertelediğini açıkladı: 46 derece herkes için tehlikeli

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 17:49 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:49
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        Dünyaca ünlü rapçi 50 Cent, aşırı yüksek hava sıcaklarından hem kendini hem de hayranlarını korumak için konserini iptal etti.

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        48 yaşındaki rapçi 50 Cent, 'Final Lap' adlı turnesi kapsamında, Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde sahneleyeceği konseri sıcak hava nedeniyle ertelediğini duyurdu.

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        50 Cent, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda "Aşırı sıcak nedeniyle yarın Phoenix'teki konser ertelendi. Geri ödeme almak isteyenler lütfen bilet satın alma noktalarına gitsin. Yakında Arizona'ya döneceğim. 46 derece herkes için tehlikeli" ifadelerine yer verdi.

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        Hava sıcaklıklarının genelde 40 derecenin üzerinde seyrettiği Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te temmuz ayında tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesi olan 48 derece kaydedildi. Nisan ile temmuz ayları arasında aşırı sıcaklardan dolayı 25 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

        Fotoğraflar: AP

        #50 Cent
        #konser
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