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50 m2 dizisi oyuncuları kimler? 50 m2 dizisinin konusu nedir?

50 m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. Peki 50 m2 dizisi oyuncuları kimler? 50 m2 dizisinin konusu nedir?

50 m2 dizisi oyuncuları kimler? 50 m2 dizisinin konusu nedir?

Netflix Türkiye'nin yeni yapımlarından olan 50 m2 bugün itibariyle yayınlandı. Dizide karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulur.

50 M2 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50 M2 DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in yeni dizisi 50 m2'nin oyunu kadrosunda;

  • Engin Öztürk - Gölge / Adem
  • Aybüke Pusat - Dilara
  • Cengiz Bozkurt
  • Kürşat Alnıaçık - Servet
  • Tolga Tekin
  • Özgür Emre Yıldırım
  • Hasan Yalnızoğlu
  • Murat Kılıç
  • Gaye Gürsel
  • Yiğit Kirazcı
  • Tuğçe Karabacak
  • Cansu Dağdelen
  • Tuncay Beyazıt yer alıyor.

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