50 yaşındaki Leonardo DiCaprio kendini 35 yaşında hissediyor

Ünlü olmaya başladığı ilk zamanlardan bu yana 'bebek yüzlü' olarak nitelendirilen, yaş almasına rağmen yaşlanmadığı düşünülen Leonardo DiCaprio, kendisi için yapılan tüm bu tanımlamaları doğrularcasına, kendini olduğundan daha genç hissettiğini açıkladı.

Verdiği yeni röportajda, başrolde yer aldığı yeni filmi 'One Battle After Another'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın sorularını yanıtlayan DiCaprio, yönetmenin, "Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, şu anda kaç yaşında olduğunu söylerdin?" sorusuna "32" yanıtını verdi.

Leonardo DiCaprio daha sonra, dönüm noktası sayılan 50'nci yaşını değerlendirirken, "duygusal olarak 35 yaşında gibi hissettiğini" itiraf etti.

Leonardo DiCaprio 28 yaşındayken...

50 yaşına girmenin hayatını sorgulamasına sebep olup olmadığı sorusunu Leonardo DiCaprio; "Daha dürüst olmak ve zamanınızı boşa harcamamak için bir arzu duyuyorsunuz gibi bir his yaratıyor" diye yanıtladı.

Leonardo DiCaprio, annesi Irmelin'i örnek kişi olarak gördüğünü söyleyerek; "Düşündüklerini olduğu gibi söylüyor ve hiç vakit kaybetmiyor. Sahtekarlık yapmaya hiç vakit harcamıyor" ifadesini kullandı.