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50 yıldan fazla esaret altında olan katil balina Lolita, serbest kalacak

ABD’nin Florida eyaletindeki bir su parkında bulunan 56 yaşındaki katil balina Lolita’nın, 50 yıldan fazla esaret altında kaldıktan sonra iki yıl içinde doğal yaşam alanı olan Pasifik Okyanusu’na bırakılacağı açıklandı

50 yıldan fazla esaret altında olan katil balina Lolita, serbest kalacak
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DHA

Lolita’nın bulunduğu Florida’daki su parkı Miami Seaquarium ile Lolita’nın Arkadaşları adlı sivil toplum kuruluşu, 30 Mart’ta açıklama yaparak 1970 yılında su parkına getirilen ve yıllar boyunca burada gösteri yapan 56 yaşındaki Lolita’nın serbest kalması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Toki ve Tokitae adlarıyla da bilinen Lolita’nın, esaret altındaki yaşlı katil balinalardan biri olduğu ve uzun yıllar su tankında yaşadığı için doğal ortamına dönmesinin zaman alacağı belirtildi.

Miami Seaquarium’u geçen sene satın alan Dolphin Şirketi, tarihte ilk defa su parkı yöneten bir özel şirketin hayvan refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyla anlaşma yaparak Lolita’nın doğal ortamına dönmesi için çalışacağını belirtti. Lolita’nın 18 ile 24 aylık bir zaman diliminde doğal ortamında beslenebilmesi için balık avlamanın öğretilmesi gibi bir takım beceriler kazandırılacağı ve bu süreçte doğal ortamına hazırlanacağı kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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