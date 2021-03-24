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HaberlerYaşam50 yıldır sergileniyordu, Artemis'e kime ait çıktı! - Haberler
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50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

Bolu Müzesinde sergilenen yaklaşık 2 bin yıllık boyalı kadın başı heykelinin Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlendi. Yapıldığı malzeme ve boyalı bulunması açısından heykelin dünyada nadir eserlerden biri olduğu kaydedildi

50 yıldır sergileniyordu, Artemis'e kime ait çıktı! - Haberler
50 yıldır sergileniyordu, bakın kime ait çıktı!
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AA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) girişimleriyle kentin turizmde ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla Bolu Müzesi'ndeki eserlere yönelik başlatılan çalışmalarda ilginç eserlerin varlığı ortaya çıkıyor.

AA'nın haberine göre Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Arkeolog Güzin Bilir ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna ile çeşitli alanlarda çalışan akademisyenlerden oluşturulan heyetin, kristalli beyaz mermerden yapılan boyalı kadın başı heykelinde yaptıkları incelemeler müthiş bir sonucu ortaya çıkardı.

1971 yılında Akpınar Mahallesi'nde Kız Enstitüsü inşaatı için yapılan kazıda bulunan mermer kadın büstünün Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlendi.

Kadın başı heykelinin, yapıldığı malzeme ve boyalı bulunması açısından dünyada nadir eserlerden biri olduğu kaydedildi.

"ESER TANITIMI İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ"

Tanıtım toplantısında konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, heykelin çoğaltılması, markalaştırılması ve ticarete dönüştürülmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Artemis heykeli artık Bolu'nun markası ve değeri olacak. Bu eserin Bolu'da olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz. Akpınar Mahallesi'nde 1970'li yıllarda inşaat çalışması esnasında gün yüzüne çıkarılan bu eserin tanıtımı için her türlü girişimi yapacağız" diye konuştu.

Arkeolog Güzin Bilir, kentin antik döneme ait birçok esere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Boyalı kadın başı heykelinin, vahşi doğanın, bereketin, avcılığın ve okçuluğun simgeleştirilmiş hali olan Artemis olduğuna dikkati çeken Bilir, "Artemis başı, muhtemelen ada (paros) veya Atina mermerinden yapılmış, oldukça üst düzey bir sanat eseridir. Eserin dikkat çekici noktası, özellikle saçlarında koyu kırmızı boyanın mevcut olmasıdır. Bu heykelin halen boyalı olması, bunun kapalı alanda önemli bir kamu binasında olduğunun göstergesidir" dedi.

"DÜNYADA AZ SAYIDA VAR"

Bilir, yaklaşık 2 bin yıllık bir eser olan Artemis heykelinin Bolu'nun doğal güzelliklerinin, bereketinin ve zengin hayvan faunasının kişileştirilmiş bir simgesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok değerli bir eser. Uluslararası camiada özelikle arkeoloji dünyası için çok ünlü bir eser. Yabancı turistler geldiklerinde güzel bir alanda bu Artemis heykelini görmek isteyecektir. Eserin Avrupa'da bulunan örnekleri de çok iyi müzelerde sergileniyor. Az sayıda var. Aslında kendi dönemi içerisinde bir eserin sürekli basılması söz konusu. Ama bu eser kendi dönemi içerisinde tekrarı basılmayan bir heykel. Bu heykel, Bolu'nun Roma İmparatorluğu için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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