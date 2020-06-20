İHA

Hatay’da 13 yaşından beri tarihi eser toplayan koleksiyoncu emekli öğretmen Ali Çınar, elindeki 2 binden fazla paha biçilmez tarihi eserler ile evinde müze kurdu.

İHA'nın haberine göre 68 yaşındaki Çınar’ın tarihi eser merakı, 50 yıl önce sikke toplayarak başladı. Oturduğu apartman dairesinin birkaç odasını tarihi eserlere ayıran emekli öğretmenin elinde bin parçayı aşkın koleksiyonunu, paha biçilmez arkeolojik eserlerden oluşuyor.

ELİNDEKİ HER BİR ESER HATAY MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KAYITLI

Emekli öğretmen Ali Çınar, ilkokul yıllarında öğretmenlerinin kendilerini ilçenin tarihi turistik mekanı Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraya geziye götürdüğünü anlatarak, "Orada yaşayan insanların yaşantılarını merak ettim. Merak ettikten sonra bunların arda kalan kalıntılar bıraktıklarını duydum ve tarihi eser olan küçük antika parçaları dediğimiz paraları bir amcanın mekanında gördüm. Gördüğüm antika eşyalarından sonra antika paraları toplamaya başladım, hobi olarak da devam etti. Bir süre sonra öğretmenlik mesleğine atandım ve görev yaptığım yerlerde tarihi eserlerle karşılaşıyordum. Tarihi eserleri koruma amaçlı bir kutuya saklıyordum bir süre sonra birikti, birikmesiyle müzeye gittim, 2001 yılında koleksiyon hakkı elde ettim" diye konuştu.

Öğretmen Çınar, arkadaş, akrabalar ve öğrencilerinin buldukları tarihi kalıntıları kendisine getirdiklerini belirterek, "Ben de koleksiyonuma ekliyordum. Benim için önemli olan maddi görünüşü değil, manevi görünüşü olan objenin, tarihi bir eser olmasıdır. Öğrencilerime her sene geziler düzenleyerek Hatay ilçelerindeki tarihi mekanları gezdiriyordum, onlara tarihi koruma bilinci veriyordum ve bunu yaparken mutlu oluyorum. Bana göre yatırım çocuklara yapılır, maddi gelirlere değil ve bu yüzden ben mümkün oldukça tarihi eserleri korurum, korumaya da devam edeceğim" dedi.