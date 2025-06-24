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        Haberler Kültür-Sanat 53. İstanbul Müzik Festivali, BİFO ile Bir 'Rossini Gecesi konseriyle kapanıyor

        53. İstanbul Müzik Festivali, BİFO ile Rossini Gecesi konseriyle kapanıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), dört yıldız solist ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu ile, tempolu bir Rossini gecesiyle noktalanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:39
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        İstanbul Müzik Festivali, Rossini Gecesi ile kapanıyor
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        Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile çok özel bir festival konserine imza atan, ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu yıl da Carlo Tenan yönetiminde dört yıldız şancı ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu’yla unutulmayacak bir Rossini gecesi sunuyor.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Konserde, Belcanto’nun babası kabul edilen Rossini’nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı, kesinlikle klasik müzik repertuvarının başyapıtlarından Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa) seslendirilecek.

        Nahuel di Pierro
        Nahuel di Pierro

        Riccardo Muti’nin kariyerinin henüz başlarındayken keşfedip La Traviata’da Violetta için seçtiği Claudia Pavone, Pesaro’daki G. Rossini Konservatuvarı’ndan yüksek onur derecesiyle mezun olan Gürcü mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, sesi aydınlık, baştan çıkarıcı, zarif ve kıvrak, oyunculuğu ise dramatik ve duyarlı olarak tanımlanan Arjantinli Juan Francisco Gatell ve Barok, Klasik ve belcanto repertuvarının dünyaca ünlü yorumcusu Nahuel di Pierro; Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni ile gerçekleştirdiği Maça Kızı prodüksiyonuyla 2023 Oper! ödüllerinde En İyi Koro Ödülü’nü alan Slovak Filarmoni Korosu ile birlikte sahnede olacak.

        Claudia Pavone
        Claudia Pavone
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        Kapanış konseri 26 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        Konserin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor.

        Juan Francisco Gatell
        Juan Francisco Gatell

        Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, İstanbul Müzik Festivali konserlerini ücretsiz takip edebiliyor.

        Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 30 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.

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        #53. İstanbul Müzik Festivali
        #Rossini
        #haberler
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