Geçen yıl Mozart’ın Requiem’i ile çok özel bir festival konserine imza atan, ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu yıl da Carlo Tenan yönetiminde dört yıldız şancı ve ödüllü Slovak Filarmoni Korosu’yla unutulmayacak bir Rossini gecesi sunuyor.

Carlo Tenan

Konserde, Belcanto’nun babası kabul edilen Rossini’nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı, kesinlikle klasik müzik repertuvarının başyapıtlarından Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa) seslendirilecek.

Nahuel di Pierro

Riccardo Muti’nin kariyerinin henüz başlarındayken keşfedip La Traviata’da Violetta için seçtiği Claudia Pavone, Pesaro’daki G. Rossini Konservatuvarı’ndan yüksek onur derecesiyle mezun olan Gürcü mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, sesi aydınlık, baştan çıkarıcı, zarif ve kıvrak, oyunculuğu ise dramatik ve duyarlı olarak tanımlanan Arjantinli Juan Francisco Gatell ve Barok, Klasik ve belcanto repertuvarının dünyaca ünlü yorumcusu Nahuel di Pierro; Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni ile gerçekleştirdiği Maça Kızı prodüksiyonuyla 2023 Oper! ödüllerinde En İyi Koro Ödülü’nü alan Slovak Filarmoni Korosu ile birlikte sahnede olacak.