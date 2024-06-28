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        Haberler Bilgi Ekonomi 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, kaç oldu? Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekliler yüzde kaç zam aldı?

        6 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! 2024 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

        Milyonlarca vatandaşın beklediği Ocak-Haziran arası enflasyon farkı açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkına göre, Temmuz ayında zam alan emekli ve memurların zam oranı da netleşecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:03
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        Türkiye'nin aylardır beklediği 6 aylık enflasyon farkı belli olmak üzere. TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlenecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte, Ocak-Haziran 2024, 6 aylık enflasyon farkı hakkında detaylar...

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        TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK!

        TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

        Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra haberimize ekleyeceğiz.

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        MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        TÜİK’in 2024 Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli olacak.

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