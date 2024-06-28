6 aylık enflasyon farkı açıklanıyor! 2024 Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?
Milyonlarca vatandaşın beklediği Ocak-Haziran arası enflasyon farkı açıklanacak. 6 aylık enflasyon farkına göre, Temmuz ayında zam alan emekli ve memurların zam oranı da netleşecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte, detaylar...
Türkiye'nin aylardır beklediği 6 aylık enflasyon farkı belli olmak üzere. TÜİK'in Haziran enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlenecek. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte, Ocak-Haziran 2024, 6 aylık enflasyon farkı hakkında detaylar...
TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK!
TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra haberimize ekleyeceğiz.