Ev işleri, çocukların bakımı, dersleri... 42 yaşındaki 6 çocuk annesi Ayşe Büyükyazıcı için bir de severek yaptığı mesleği servis şoförlüğü var.

Akşam evinin işleri, kendi çocuklarının bakımı ve dersleri ile ilgilenen Ayşe Büyükyazıcı sabahın ilk saatlerinde uyanarak önce çocukları üşümesin diye sobayı yakıyor. Ardından da çocuklarının kahvaltısını hazırlayıp, onları okula gönderiyor.

Daha sonra şoför koltuğuna oturan Büyükyazıcı, köyünde ve çevre köylerde ikamet eden diğer çocukları evlerinin kapılarından alarak güvenli bir şekilde okullarına bırakıyor.

14 YILLIK SERVİS ŞOFÖRÜ



Büyükyazıcı, ilk kez 9 yaşında babasına yardımcı olmak için otomobil koltuğuna oturdu. O günden sonra da hırs yaparak şoförlüğü öğrendi. Şoförülük tutkusu 14 yıllık bir mesleğe dönüştü. Erkeklerin bile güçlükle yaptığı servis şoförlüğünü severek yapan Büyükyazıcı, öğrencilerin de gönlünü kazandı.

'ERKEKLER BENİ KISKANDI'

Kadın olduğu için ilk başlarda kendini bir türlü kabul ettiremeyen Ayşe Büyükyazıcı, 2017 yılında aldığı 'örnek şoför ödülü' ile kendini bir kez daha kanıtladı.

Yaşadığı güçlüklere rağmen pes etmeyen Büyükyazıcı, “Kadın olduğum için bazı erkekler kıskanabiliyor ama ben ödül bile aldım. 2017 örnek şoför ödülü aldım. Kadın şoför daha iyi oluyor çünkü çocuklara daha fazla ilgi gösteriyor daha güzel davranıyoruz. Kadın olduğumuz için anne şefkati gösteriyoruz. Erkekler bazen çocuklara bağırabiliyor ama biz kadınız, anneyiz. Onlara kendi çocuklarımız gibi davranıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorum, eğer ek iş bulursam yine çalışırım. Sabah 7.30’da evimden çıkar, çocukları okula bırakırım. Halk eğitimde dikiş kursuna giderim. Ondan sonra gelir sobamı yakarım bir bu zor oluyor. Servis şoförlüğünden kazandığım para ile onlara destek çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

"ARTIK ALIŞTILAR, TRAFİKTE SELAM VERİYORLAR"



Kadınların da artık bu tip mesleklerde ön plana çıkması gerektiğini dile getiren Büyükyazıcı “Erkekler bazen tepki gösteriyor ama yapacak bir şey yok, kadınların artık öne atılması lazım. Bende kadınlara örnek olmaya çalışıyorum. Daha önce erkekler trafikte sıkıştırıyordu, şimdi onlar da alıştı artık geçerken korna çalıyor, selam veriyorlar. Trafik kurallarına uyuyorum, maksimum hız 50 ise 50 ile gidiyorum. Emniyet kemerimi de hiç çıkartmam. Çocukları da servise aldığım zaman uyarıyorum. Bugüne kadar hiç ceza yemedim, kazasız belasız şoförlük yapıyorum. Okulumuzda da aile birliği başkanıyım. Sosyal etkinliklerimde çok oluyor” dedi.



9 yaşındayken yaptığı hırsın onu bugünlere getirdiğini dile getiren Büyükyazıcı “Babamla kamyonu yükledik, önünde bir araç vardı. Babama aracı boşa alayım sen it kenara çekelim dedim. Babam ilkten yapamazsın dedi ama sonra kabul etti. Bindim yaptım. O gün kafama koydum araç sürmeyi ve şimdi de şoförlük yapacağım dedim o gün bugündür yapıyorum” diye konuştu.



ÖĞRENCİLER MEMNUN

Serviste Ayşe yengeleri ile seyahat etmenin güzel olduğunu dile getiren Berat Tayinci isimli ilkokul öğrenicisi “Servis şoförümüzü çok seviyoruz. Bizi uyarıyor. 'Oturun, Emniyet kemerinizi takın' diyor. Kendisi de trafik kurallarına uyuyor. Kırmızı ışıkta duruyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Arabada bize şarkı açıyor bizde çok eğleniyoruz. Mutlu mutlu okula gidiyoruz” dedi.

Bir başka ilkokul öğrencisi Ömürhan Görmüş ise “Erkeklerden daha iyi araç kullanıyor. Bize çok iyi davranıyor. Serviste uyum içerisindeyiz. Bizi güvenliğimiz konusunda uyarıyor. Emniyet kemerinizi takın diyor, ayakta durmamamız gerektiğini dile getiriyor. Bizim güvenliğimiz için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.



Aynı servis ile okula giden Ayşe Büyükyazıcı’nın oğlu Muhammet Büyükyazıcı ise “Annemle gurur duyuyorum. Annem trafik kurallarına uyan bir servis şoförü. Bizi sürekli güvenliğimiz konusunda uyarıyor. Herkesin annesi okula gönderiyor bizim annemiz ise kapıya kadar getiriyor” dedi.