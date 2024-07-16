6 günlük bebeğe "milimetrik" yemek borusu operasyonu

Emel-Emrah Aras çiftinin ikinci çocuğu olan Alp bebek, Iğdır'da 37 haftalıkken 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Doğumunun hemen ardından yemek borusunun gelişmediği ve bu nedenle beslenemediği saptanan bebek, yaşamsal riskten ötürü Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

"Özofagus atrezisi ve trakeaözofageal fistül" olarak adlandırılan bu doğumsal anomaliyi kapalı cerrahi yöntemle onarabilen sayılı merkezlerden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, 6 günlükken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Çalışkan, Alp bebek hastaneye ulaştığında genel durumunun iyi olduğunu, öncesinde de uygun tedavisinin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Özofagus atrezisi çok nadir görülen doğumsal bir anomali. Bu anomalinin yaşamla bağdaşması için yemek borusunun ameliyatla uç uca dikilmesi gerekiyor. Bu, tüm dünyadaki çocuk cerrahisi kliniklerinin en özellikli, önemli ameliyatlarından biri. Kliniğimizde, bu ameliyatları çok sayılı merkezde yapılabilen kapalı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Üç tane 3 milimetrelik delikten, bir kamera ve iki el aletiyle girerek iki uç yemek borusu bir araya getirilip dikiş atılıyor.

Bebeğin doğum sonrası ağızdan beslenememesi üzerine yapılan tetkiklerde yemek borusunun gelişmediğinin saptandığını ve hastanenin kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Çalışkan, uçak ambulansla sevk edilen Alp bebeğin ameliyatını hızla planladıklarını ifade etti.

Alp bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, Iğdır Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin doğum öncesinde herhangi bir anomali bulgusunun bulunmadığını belirtti.

Bebeğimizin de bu ameliyatı gayet başarılı geçti. Bugün ameliyat sonrası 7'nci gününde, artık ağızdan beslenebiliyor, her şey yolunda. Umarım en kısa zamanda da taburculuğunu planlayacağız. Durumu gayet iyi."

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Alp bebeğin düzenli takiplerinin hastanede devam edeceğine değinen Çalışkan, "Uçak ambulans sayesinde bebeğimiz hastanemize hızlıca ulaştı. Şu an tecrübeli ellerde, yenidoğan yoğun bakım uzmanlarının, anestezi uzmanlarının desteğiyle, multidisipliner tedavi yöntemiyle başarıya ulaştık" dedi.

"YAKLAŞIK 4 BİN DOĞUMDA 1 GÖRÜLÜYOR"

Yemek borusunun gelişmemesine neden olan anomalinin nadir görüldüğünü aktaran Çalışkan, "Bu anomali, yaklaşık 4 bin doğumda 1 görülüyor. Yenidoğan bir bebekte yemek borusu, takriben 10 santim uzunluğunda, 4-5 milim genişliğinde incecik bir yapıya sahiptir. Bu yemek borusunun üst kısmından kesildiğini ve kapalı olduğunu, alt kısmının ise nefes borusuna açık olduğunu düşünün. Tamamen hayatla bağdaşmayan bir durum" bilgisini paylaştı.