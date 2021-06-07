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6 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısı 6 bin civarında seyrediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs vaka sayısını yayınlıyor. 6 Haziran koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu ve son dakika gelişmeleri...

6 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

6 Haziran koronavirüs tablosunun açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

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Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Pazar gününün tamamını kapsayacak kısıtlama, 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, Kovid-19 salgınının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.

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