SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
fetö
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son Dakika... 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına art arda operasyonlar!

FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Ayrıca Diyarbakır merkezli 16 ilde de operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Gözaltı kararı verilenlerden 26'sı muvazzaf asker...

23.11.2018 - 11:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İzmir merkezli operasyon kapsamında 6'sı muvazzaf astsubay, 1'i emekli astsubay ile ihraç edilen 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve iki sivil gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 askerin yakalanması için çalışmalar yürütülüyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 16 İLDE DE OPERASYON!

FETÖ/PDY'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 muazzaf askerin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri tarafından telefonla arandıkları belirlenen, 26 muazzaf askerin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 16 ilde, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 29 astsubay, 1 uzman çavuş ve okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrencinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilecekleri bildirildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X