6 kız çocuğuna tecavüz edip, dördünü öldüren mahkum ailelere mektup yazdı: Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım
Belçika'da altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen Marc Dutroux çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım" dedi.
31.08.2018 - 14:30 | Güncelleme:
Belçika'da, altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen bir mahkumun çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım" demesi öfke yarattı.
1996'dan beri hapiste olan Marc Dutroux, yıllardır erken tahliye peşinde.
Çocukların aileleri, kendileriyle "alay edildiğini" söyleyerek Dutroux'nun teklifini reddetti.
Tecavüzden hapse girdi, 3 yıl sonra serbest kaldı
Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.
Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.
12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu.
Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.
Duruşmada polisin silahını alıp kaçmaya çalıştı
1998'deki duruşma sırasında, Dutroux'un bir polis memurunun silahını kaparak salondan kaçmaya çalışması üzerine bazı bakanlar istifa etti.
Dutroux'un eski karısı 2012'de hapisten çıktı.
Marc Dutroux'un avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplar, dün çocukların ailelerine ulaştırıldı.
'Onu Tanrı'ya havale ediyorum'
Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dutroux'un erken tahliyeden yararlanabilmesi için beş şartı yerine getirmesi gerekiyor ve bunlardan üçü kurbanların ailelerine bağlı.
Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi.
Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi.
Melissa'nı babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.
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6 kız çocuğuna tecavüz edip, dördünü öldüren mahkum ailelere mektup yazdı: Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım/6-kiz-cocuguna-tecavuz-edip-dordunu-olduren-mahkum-ailelere-mektup-yazdi-sorulariniz-varsa-yanitlamaya-hazirim-21254442125444
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