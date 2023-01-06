Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen il il Cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Camiye akın edecek kişiler Müslüman dünyasında önemli ve özel bir gün olarak sayılan Cuma gününde ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 6 Ocak il il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakitleri...