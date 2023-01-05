Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma gününde camilere akın edecek İslam Alemi, cuma mesajlarını gündemine aldı. Bu anlamlı ve özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz; 'En güzel, resimli, dualı, ayetli, yeni, Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar mesajlarını sizler için derledik. İşte 6 Ocak resimli cuma mesajları ve sözleri...