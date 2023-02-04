Yurt genelinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken okulların durumu gündeme geldi. Şanlıurfa'da yaşayanlar, 6 Şubat itibarıyla kar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "6 Şubat Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?" İşte MGM hava durumu ile Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamaları...