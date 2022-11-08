6 yıldır oğlundan haber alamıyor! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da, 6 yıldır kayıp oğlundan haber bekleyen acılı anne Zeynep Yarar (58), "Ölmüş mü yaşıyor mu bunu bileyim yeter" dedi.

İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde yaşayan Emrah Yarar, 6 yıl önce iki bavul Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yarar'ın ailesi oğullarından Bodrum'a gittikten sonra bir daha haber alamadı. Aile, yıllardır ulaşmaya çalıştıkları gencin hiçbir izine rastlamadı.

EN SON ATM'DEN PARA ÇEKMİŞ

Anne Zeynep Yarar (58), 6 yıl önce 1 Mayıs günü Bodrum'a giden oğlunun en son 5 Mayıs'ta bir ATM'den para çektiğini öğrendiklerini, daha sonra da hiçbir yaşam izine rastlanmadığını söyledi. Acılı anne, şunları söyledi:

"HER GÜN BÖYLE AĞLIYORUZ"

"Çamaşırlarını aldı gitti. 'Oğlum burada iş var gitme' dedim. 'Yok gideceğim' dedi, gitti. İki bavul doldurdu; telefon geldi koşarak gitti. Ben de arkasından koştum. Birine telefonda '4'te geliyorum' dedi. O gidiş; bir daha dönmedi. Bodrum'a gitti 6 yıl oldu. Ölmüş mü kalmış mı bilmiyoruz. Her gün böyle ağlıyoruz. Ölmüş mü yaşıyor mu bileyim yeter. Eve gel herkes seni özledi. Baban, kardeşlerin seni özledi. Eve dön, yaşıyor mu ölmüş mü bilelim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.