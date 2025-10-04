Habertürk
        60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı | Son dakika haberleri

        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

        Isparta'nın Atabey ilçesinde tarihi Akkoca Camisi, 60 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

        Giriş: 04.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:37
        60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        Isparta'nın Atabey ilçesinde 1914 yılında meydana gelen depremde hasar alan camiden, 1965'e kadar ezan sesi yükseldi. 1965'te tamamen kullanılamaz hale geldiği için boşaltılan cami, Atabey İlçe Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapıldı.

        Akkoca Mahallesi'nde kesme taş işçiliği ve dönemin mimarisiyle 1204-1205 yıllarında inşa edildiği değerlendirilen cami, törenle hizmete açıldı.

        Atabey Kaymakamı Selami Işık, Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, İlçe Müftüsü Mehmet Çetin ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla camide namaz kılındı.

        İlçe Belediye Başkanı Pehlivan, caminin onarımına belediye ve vatandaşların katkı sağladığını belirterek, caminin çevre düzenlemesini de yapacaklarını söyledi.

        Onaç Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Taş, deprem sonrası caminin uzun yıllar kullanılmadığını dile getirerek, "60 yıl sonra yeniden ezan okutarak namaz kılmak bizlere nasip oldu. Çok duyguluyum." diye konuştu.

        Tarih öğretmeni Necdet Yılmaz da caminin el birliğiyle daha güzel günler göreceğini ifade etti.

        #yerel haberler
        #ısparta haberleri
