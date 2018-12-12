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63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır

12.12.2018 - 10:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Pek çok habere ve belgesele konu olan, tüberküloz hastalığı nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü söylenen, hastaların işkencelere maruz kaldığı iddia edilen dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor

  • 1 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta. 

  • 2 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!

  • 3 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.

  • 4 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu. 

  • 5 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Hastalığın giderek yaygınlaşması da bir dizi olayları beraberinde getirdi. Çünkü hastane kapasitesi 400'dü ancak hastaneye yatırılan kişi sayısı 400 kişiden katbekat fazlaydı. 

  • 6 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Hal böyle olunca hastalara olan ilgi azaldı, tedavi ilaçları eşit bir şekilde dağıtılamadı ve binlerce kişi tüberkülozdan vefat etti. 

  • 7 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Tam olarak net bir rakam belirlenemese de hastanede tüberküloz teşhisi nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü bile konuşuluyor!

  • 8 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Tüberküloz tedavisi bulunduktan sonra hastane kapatıldı. Bir yıl sonra akıl hastanesi olarak tekrar hizmet vermeye başladı. 

  • 9 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Söylentilere göre akıl hastanesinde hastalar "tedavi" adı altında vahşice işkencelere maruz kalıyordu. Ölenlerin cesetleri "beden tüneli" olarak adlandırılan geçitten taşınıyordu. 

  • 10 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Bu nedenle en çok paranormal olayın beden tünelinde yaşandığı konuşuluyor. Hastanede olayların ardından duyulan çığlıklar, halen ziyaretçilerin kulağında.

  • 11 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Hastaneyi günümüzde ziyaret edenler burada ses ve çığlıklar duyduğunu iddia ediyor. Diğer taraftan iki hemşirenin intihar ettiği 502. numaralı odada yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar sırrını korumaya devam ediyor. 

  • 12 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Waverly Hills hakkında anlatılan korkunç hikayelerin çoğu sıklıkla tüberküloz tedavisine bağlı. Çünkü o zamanlarda tüberkülozdan ölen birçok kişi vardı ve tüberküloz tedavileri oldukça insanlık dışıydı.

  • 13 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Waverly Hills hakkında The Ghost of Waverly adında bir film çekildi. Günümüzde bu korkunç yer, paranormal olayların araştırılması için kullanılıyor.

  • 14 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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    Bu nedenle pek çok insan, paranormal olayların kızgın ruhlar tarafından yapıldığına inanıyor.

  • 15 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 16 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 17 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 19 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 21 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 22 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 23 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 24 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 25 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 26 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 27 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 29 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 30 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 31 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 32 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 33 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 34 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 35 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 36 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 38 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 39 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 40 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 41 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 42 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 43 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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  • 44 63 bin kişinin öldüğü Waverly Hills Hastanesi'ndeki korkunç sır
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