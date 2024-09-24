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        Haberler Spor Diğer Güreş 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu - Diğer Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:30
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        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu
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        "Yağlı güreşin olimpiyatı" kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş mTarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncüsü, gelecek yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.üsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Akın, Kırkpınar'da gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başlanıldığını kaydetti.

        Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran Akın, "Şimdiden tüm güreşseverleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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