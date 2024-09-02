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        Haberler Gündem Güncel 7 ay önce ehliyet almıştı: Muhammed kaza kurbanı | Son dakika haberleri

        7 ay önce ehliyet almıştı: Muhammed kaza kurbanı

        Siirt'te otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Muhammed Okan Gezer yaşamını yitirdi. Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:32
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        Motosiklet ehliyetini 7 ay önce alan Muhammed Okan Gezer kazada yaşamını yitirdi.

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        Kaza, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.

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        Muhammed Okan Gezer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu.

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        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Muhammed Okan Gezer'in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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        Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Siirt
        #motosiklet kazası
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