"7 ayda 1 milyar TL'lik borç ödedik"

2026’da düzenlenecek UNESCO Müzik Şehri buluşmasına ev sahipliği yapma konusunda büyük mesafeler kat edilmesini sağlayan Gülpınar, 7 ayda 1 milyar TL’lik belediye borcunu ödedi. Önemli tasarruf kalemleri uygulanırken, sadece belediye araçlarının yakıtlarından 22 milyon TL tasarruf edildi.

Başkan Gülpınar, “Belediye başkanı olmak gibi bir niyetim ve amacım yoktu. Halkın talebiyle belediye başkanı oldum. Bir dönem yapıp bırakacağım” dese de Şanlıurfa halkı, Gülpınar’ı kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

UNESCO Müzik Şehri tanıtım toplantısı için gittiğimiz Şanlıurfa’da Başkan Kasım Gülpınar ile sohbet etme ve kendisini dinleme imkânı da bulduk. Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Gülpınar’a, en çok merak edilen konuyu, “AK Parti sizi bekliyor. 'Önemli isimler, yakında partimize katılacak' denildi. AK Parti’ye katılacak mısınız?” diye sorduğumuzda, “Şu an böyle bir şey gündemimizde yok, önümüze bakacağız. Öyle başkaları gibi iki-üç dönem belediye başkanlığı yapmayacağım. Görev süremin sonunda bırakacağım” dedi.

Harranlı Ahmet olarak bilinen Ahmet Özyavuz ve ailesi, 1989’da kendi doğup büyüdüğü evi turizme açmışlar. Harran’ın ilk turizmci ailesi olarak biliniyorlar. REKLAM Gülpınar’a siyasi hedeflerini de sorduk. Önümüzdeki sürecin ne getireceğini bilemediğini ancak sürecin sonunda siyaseti bırakmak istediğini söyledi. Şanlıurfa halkının talebi ve ısrarıyla başkan adayı olduğunu hatırlatan Gülpınar, kendi işlerine ve ailesine zaman ayırmak için milletvekilliğini de bırakma kararı aldığını söyledi. BORÇLAR ÖDENİYOR Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran Kümbet Evleri, Haleplibahçe Mozaikleri, Hz. İbrahim, Hz. Eyüp efsaneleri gibi kültürel, dini ve tarihi hazineler açısından büyük mirasa sahip olan Şanlıurfa’nın bu mirası turizme dönüştürmesi için çaba gösteren Gülpınar’a, projelerini de sorduk.

Kentin tanıtımına öncelik verdiklerini anlatan Gülpınar, belediyenin önceki dönemden kalan 12 milyar TL’lik borcu olduğunu söyledi. Gülpınar, “Belediyeleri de bir şirket gibi düşünürseniz biz niye konkordato ilan edemiyoruz. Dünya kadar borç birikmiş, sistem çökmüş ama borçlar bize devroluyor. Biz onları ödemek zorundayız” dedi. Yolsuzluk, suiistimal ve israfın sorunların çözümünü zorlaştırdığını söyleyen Gülpınar, belediyenin 12 milyar TL’ye yakın borcunun 1 milyar TL’sinin ödendiğini kaydetti. REKLAM HUKUK VURGUSU Son dönemde tartışılan iç cephenin güçlendirilmesi, diyalog süreci ve siyasi hedefleriyle ilgili sorular yönelttiğimizde Gülpınar, hukuka güvensizliğin ekonomi ve toplumsal yapı başta olmak üzere her şeyi etkilediğini söyledi.

Gülpınar, “Artık Türkiye’nin böyle sorunlarla uğraşmaması gerekiyor. İstismara açık konuları ortadan kaldırmamız lazım. Bölgemizin her yerinde savaş var. İç cephe meselesinin sadece savaş olduğunda aklımıza gelmemesi lazım. Bu sorunu artık rafa kaldırmak gerekir. İnsan hakları, hukuk ve demokrasiyi egemen kılmak lazım. Ümitli olmak lazım. Kast edilen sürecin ne olduğunu da bilmiyoruz; önce ne olduğunu görmemiz lazım. Bunu çözdüğünüzde diğerleri arkadan gelir” diye konuştu. Gülpınar, içinden geçtiğimiz süreçte yeni dönemin mottosunu da şöyle anlattı: “Yeni dönemin mottosu dürüst idareciler, ehliyetli ve liyakatli kadrolardır. En küçüğünden, şoföründen, hizmetlisinden, idarecisine, yöneticisine kadar dürüstlük bu dönemin mottosu olmalıdır.”