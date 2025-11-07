Kanalların 7 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?’’ soruları yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümü ile nefes kesecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var? İşte,7 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...