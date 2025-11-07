Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 7 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        7 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        İzleyiciler hemen hemen her gün olduğu gibi bugün de ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 7 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Gündüz ve öğle kuşağında programlar ve dizi tekrarları yayınlanırken, akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler ekrana gelecek. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca İşte 7 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:07
        1

        Kanalların 7 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece ‘’Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?’’ soruları yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 112. bölümü ile nefes kesecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var? İşte,7 Kasım 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Güller ve Günahlar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bereketli Topraklar

        02:45 Veliaht

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:20 Kardeşlerim

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Aile Şerefi

        22:00 Hayat Öpücüğü

        23:45 Hayat Öpücüğü

        02:00 Yüksek Sosyete

        04:00 Hanım Köylü

        05:30 Söz

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Teşkilat

        03:00 Seksenler

        04:05 Lingo Türkiye

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Onun Annesiyim

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Ben Onun Annesiyim

        23:45 Ben Leman

        02:30 Sahtekarlar

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
