Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park'ta başladı - Öne çıkan haberler

        '7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

        Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lezzet Festivali' başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana’da bu sene 7.’si düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ başladı. Esnaf festivalden memnun olurken festivalin mangal ateşi kent protokolü tarafından yakıldı. Festival alanından gökyüzüne yayılan kebap dumanları da dron ile görüntülendi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin mangal ateşini yaktı.

        BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

        Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta başladı. 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalin ilk gününde binlerce kişi Adana lezzetlerine akın etti.

        REKLAM

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla önce Merkez Park içerisinde kortej yapıldı. Ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

        “Festivali yapmakta tereddüt vardı”

        Festivalde konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu belirtti. Köşger, “Bu topraklar 10 bin yıllık medeniyetin beşiği. Çukurova, Kilikya üzerinde çeşitli medeniyetlerin kurulduğu önemli bir merkez. Bir materyalden onlarca ürün üretmek çok önemlidir. Depremin hemen ertesinde bu festivali yapmakta tereddüt vardı. Bende hayatın devam etmekte olduğunu, biz Türklerin her zaman düştüğümüz yerden kalkmamız gerektiğini söyledim ve faaliyete başladı arkadaşlar. 1 ay içerisinde bu organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

        ADANA TURİZMİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK

        REKLAM

        Köşger, Adana’da 365 gün lezzet şöleni yaşandığını aktararak, “Aslında Adana'da 365 gün lezzet festivali var ancak bizim turizmi daha organize bir şekilde yapmak için üstesinden gelmemiz gereken bazı hususlar var. Bütün turizmde ortak payda yeni lezzetler tatmak. Bu Lezzet Festivali doğru belirlenmiş bir taktik. Adana'da turizmin lokomotifi lezzet olacak” şeklinde konuştu.

        ADANALI KADINLARIN ELLERİ LEZZETLİ

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın bir lezzet kenti olduğunu söyledi. Karalar, “Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyorum. Bu festivalinde 100.yıla denk gelmesi çok önemli. Ayrıca bu festivale emek veren herkesi kutluyorum. Depremden sonra bu festivalin denk gelmesi esnaflar için çok iyi oldu. Lezzet festivali sayesinde esnaf 3 günde buradan bütün zararını karşılayıp belki de 1 yıllık kirasını çıkartacak. Burası 10 bin yıllık kadim bir kent, bu topraklarda her şey yetişmektedir. Bizim Adanalı kadınların elleri lezzetli. Adanalı kadınları da yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından festival mangalını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte kent protokolü yaktı.

        ESNAF DA MEMNUN

        Festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, insanların kebabı özlediğini söyledi. Aydın, “Esnaf burada çok memnun. Allah’a şükür ilk gün olmasına rağmen tıklım tıklım doluyuz. İnsanlar gerçekten kebabı çok özlemiş. Bugün, yarın ve Pazar gününün bir fragmanı aslında. Çok güzel oldu bu festival. Depremden sonra insanlar hayatın kıymetini anladı” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adana Lezzet Festivali
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"