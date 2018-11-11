70 dünya lideri Paris'te bir araya geliyor!

1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 70 lider Paris'te bulunuyor. Liderlerin bugün Elysee Sarayı'nda verilecek öğle yemeğinde buluşması ve ardından çeşitli etkinliklere katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce yemeğin verileceği Elysee Sarayı'na ulaştı.

Gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da kısa bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde başlayan anma etkinlikleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel anıtlığı ziyaret ederek birlikte çelenk bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise kötü hava koşulları nedeniyle Paris'te bulunan Amerikan askerlerinin yattığı mezarlığı ziyaretini son dakikada iptal ettiği bildirildi.

1914 ile 1918 yılları arasında yapılan Birinci Dünya Savaşı'nda 9.7 milyonu asker, 10 milyonu sivil olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

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