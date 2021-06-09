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70 yaşındaki emekli öğretmen spor tutkusuyla örnek oluyor

Mide kanseri ve bel rahatsızlığı geçirmesine rağmen spor tutkusundan vazgeçmeyen, doğa yürüyüşleri yapan 70 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Yeter Erdoğan, Düzce'deki Melen Çayı'nda gençlerle rafting yapmanın heyecanını yaşadı

70 yaşındaki emekli öğretmen spor tutkusuyla örnek oluyor
AA

Çevresinde doğa ve spor tutkusuyla bilinen emekli öğretmen Yeter Erdoğan, ilerleyen yaşına rağmen Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaparak gençlere ve yaşıtlarına örnek oldu.

AA'nın haberine göre Bursa'da yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi emekli sınıf öğretmeni Yeter Erdoğan, yaklaşık 5 yıl boyunca mide kanseri ve belindeki omurilik kayması nedeniyle hareketsiz kaldı.

Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşan Yeter öğretmen, bir daha sporu hayatından çıkarmadı. Düzenli olarak yürüyüş, koşu ve yüzme sporu yapan Erdoğan, su sporlarına ilgisinden ötürü bu sefer rafting yapmak istedi.

Araştırmaları sonucunda Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen Erdoğan, rafting yaparak gençlerle adrenalin yaşadı.

İlerleyen yaşına rağmen cesaretiyle herkese örnek olan Erdoğan, su debisi yüksek 16 kilometrelik parkurda zorlu hareketleri yaparak gençlerin takdirini kazandı.

"SPOR YAPANIN İHTİYARLIĞI DA SAĞLIKLI OLUYOR"

Yeter Erdoğan, dış görünüş olarak yaşlı durduğunu ancak ruhunun genç olduğunu belirterek, her zaman rafting yapmak istediğini söyledi.

Genç yaşlarından itibaren arkadaşlarıyla kamp yapmaya gittiğini anlatan Erdoğan, "Hep raftinge gelmek istiyordum ama bir engel çıkıyordu. Kafaya koydum ve geldim. Doğada elimden geldiğince yürürüm. Yaklaşık ortalama 8 kilometre yol kat ederim. Pazar günleri ortalama 20 kilometre yürüyüş yaparım. Emekli olduğum için mutluyum. Emekli olmadan önce yapmak istediklerimi yapamamıştım, şimdi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, adrenalini çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Turumuz çok güzeldi. Resmen adrenalinim tavan yaptı. Burada olmak ve rafting yapmak çok güzeldi. Benim yaşımdaki çoğu insan evden dışarı çıkamıyor. Belimden ve midemden ameliyatlıyım ama ona rağmen geldim, herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Evde otururken insan daha da çöküyor. Ekstrem sporu severlere buraya gelmelerini tavsiye ederim."

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe de Yeter öğretmenin kendilerine çok büyük katkısının olacağını belirterek, "Rafting sporunu 20 yıldır aktif yapıyorum. Rafting yapmaya gelenler hep 'Hocam düşer miyiz?' diye soruyorlar ve korkuyorlar. Büyüğümüz, bu konuda bize örnek olacaktır" dedi.

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