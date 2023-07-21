70 yaşından sonra model olarak kadınlara ilham veren Colleen Heidemann
Colleen, renkli tarzı ve kişiliği ile yaşlanmayı kesinlikle reddediyor. Şu anda 74 yaşında ve toplumun ondan beklediği 'yaşlı' hayat tarzının aksine modellik yapıyor.
74 yaşındaki Colleen Heidemann, tüm klişelere meydan okuyor. Toplumun ona biçtiği rolleri yaşamak yerine kendi istediği yaşamı sürüyor ve hikâyesini sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
Colleen aslında bir model değil. Kendisi emekli bir uçuş görevlisi ve modellik kariyerine 70 yaşında başladı. Colleen, yayınladığı fitness ve güzellik videoları ile de tanınıyor.
Colleen, her kadının kısa etekler, yırtık kot pantolonlar, yüksek topuklu ayakkabılar ve mayolarla harika görünerek trendlere ayak uydurabileceğini gösteriyor.
Elbette ondan ilham alan olduğu gibi onu eleştiren de birçok kullanıcı bulunuyor. Kimileri, giyim ve yaşam tarzını ona yakıştırmıyor ve bunun için çok yaşlı olduğunu yazıyor.
Ancak Colleen, bu görüşlere katılmadığını her fırsatta vurguluyor. Herkesin, kendisini iyi hissettiren şeyler giymesi gerektiğini ifade ediyor.
Colleen, birçok marka ile çalışarak, ilham verici iş birlikleri ortaya koyuyor.