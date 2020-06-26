71 belgesele 5.619.000 TL

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın nitelikli yapımların gerçekleştirilmesinde ve sektörün gelişmesinde önemli rol oynayan destekleri; bakanlık temsilcisi, sinema meslek birliklerinin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

Geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Türk kültür hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un yaşamını anlatan 'Haluk Dursun - Kültürü Savunan Adam' adlı belgesel de desteklenen projeler arasında yer aldı.

Toplam 476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren kurulun bu yıl sağladığı 5 milyon 619 bin TL tutarındaki destek bugüne kadar verilen en yüksek belgesel film yapım desteği oldu.

Bakanlık tarafından 2020'de sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin TL'ye ulaştı.