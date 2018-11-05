Fransız polisi, Paris'teki dükkanlardan yüzlerce oyuncağı çalarak internette satmakla suçlanan 72 yaşındaki kadın gözaltına aldı.

Paris'te bulunan bir oyuncak mağazasının müdürü, raflarından çalınan oyuncaklar için internette bir reklam gördükten sonra durumu polise bildirdi. Kadının evinde yapılan aramada en az bin adet oyuncak bulundu.

Oyuncaklarının çoğunun orijinal paketinde bulunduğu ve Paris'teki dükkanlardan çalındığı bildirildi. Aynı zamanda kadının evinde nakit olarak 40 bin Euro bulundu.

72 yaşındaki kadın suçunu kabul etti ve 'can sıkıntısı, aylaklık' sebebiyle bunu yaptığını ifade etti. Duruşmanın önümüzdeki sene başlayacağı, kadının o zamana kadar serbest kalacağı açıklandı.

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